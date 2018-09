Reddito minimo per tutti entro il 2019

Via "80 euro" e bonus cultura : euro le risorse per il Reddito minimo : E su questo piano va considerata anche la ricerca portata avanti dall'economista Riccardo Realfonzo e pubblicata su Economia e Politica che ha ricevuto il 'like' di Pasquale Tridico, uno dei ...

Via "80 euro" e bonus cultura : le risorse per il Reddito minimo : E su questo piano va considerata anche la ricerca portata avanti dall'economista Riccardo Realfonzo e pubblicata su Economia e Politica che ha ricevuto il 'like' di Pasquale Tridico, uno dei ...

Via "80 euro" e bonus cultura : ?le risorse per il Reddito minimo : Il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli ha le idee chiare: per il reddito di cittadinanza sta per scadere il tempo. Il governo infatti è in fase di stallo sul fronte economico e non riesce, per il momento, a trovare la quadra per mettere in cantiere le due proposte principe della campagna elettorale di Lega e M5s: flat tax e reddito di cittadinanza. Mentre il vicepremier, Luigi Di Maio, va in pressing sul Tesoro per ottenere la ...

Manovra - Di Maio va all'attacco : "Flat tax? Prima Reddito minimo" : Lugi Di Maio in pressing per il reddito di cittadinanza. Mentre il ministro Tria è impegnato per far quadrare i conti in vista del varo della Manovra entro fine anno, il vicepremier, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe sul piede di guerra per ottenere la precedenza sul reddito minimo rispetto alla flat tax. A quanto pare il ministro dello Sviluppo Economico avrebbe chiesto già ai tecnici di via XX Settembre di mettersi al lavoro per ...

Giovanni Toti : "Rinunciate a Reddito minimo e flat tax per aprire i cantieri" : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti chiede risorse al governo per affrontare l'emergenza nata a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Di fatto Toti chiede un intervento deciso da parte dell'esecutivo mettendo da parte per il momento quelle misure annunciate che potrebbero richiedere uno sforzo in termini di Bilancio nella manovra: "Dirottare tutte le risorse possibili su un gigantesco piano di investimenti e cantiere che risani le ...

La manovra? Flat tax - Reddito minimo e grandi opere : piano per investimenti pubblici da 50 miliardi : Lo scopo del ministro dell'Economia è sbloccarne quanti più possibile nel più breve tempo possibile. La Lega Nord appoggia totalmente la linea di Tria sugli investimenti pubblici, mentre il Movimento ...