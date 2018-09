Reddito di cittadinanza | spunta l' ipotesi del mini-sussidio

Reddito di cittadinanza di 300 € Via da metà anno (per risparmiare) : I vincoli posti, anche al Forum Ambrosetti di Cernobbio, dal ministro del'Economia Giovanni Tria ridimensionano le promesse sul Reddito di cittadinanza da 17 a 5 miliardi. E così, anche se dal M5S si continua a parlare di assegno da 780 euro, si fa strada l'ipotesi del mini-sussidio per la misura cardine del programma dei pentastellati: 300 euro al mese per quattro milioni di persone, anziché a ...

Pensioni e LdB2019 : nervi tesi su quota 100 e Reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 11 settembre 2018 vedono prore le tensioni interne alla maggioranza sui provvedimenti da approvare con la prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. È in particolare l'esperto previdenziale d'area leghista Alberto Brambilla ad esprimere le proprie perplessita' circa la possibilita' di avviare delle Pensioni di cittadinanza non coperte da una storia contributiva. Nel frattempo i sindacati tornano a chiedere ...

Reddito di cittadinanza - spunta il piano per il rinvio a metà 2019 : 'E' inutile cercare 2-3 miliardi di deficit se ne perdiamo 3-4 dal lato dei tassi di interesse'. Dal ministero dell'Economia fanno notare che la chiave per comprendere la ragione per la quale Giovanni Tria tiene duro, con la maggioranza che lo incalza, sul rispetto degli impegni con l'Europa sta in questa frase che ...

(VIDEO) Salvini : “Avvio del Reddito di cittadinanza e pronto a vedere i Magistrati a Palermo” : Matteo Salvini rosultr abbastanza sereno nonostante il periodo movimentato “Non occupo il mio tempo pensando alle sentenze, stiamo preparando una manovra economica del cambiamento anche sull’economia e già su questa manovra ci saranno i primi mattoni sull’avvio del reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla seconda giornata della 44esima edizione del Forum Ambrosetti. Fonte: ...

Tria : "Flat tax e Reddito di cittadinanza partiranno insieme" : 16.50 - Sulla manovra 2019 è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a rassicurare che "ci sono margini" per far partire insieme tutte e tre le principali riforme promesse dal governo: reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero. Tria ha spiegato che "ovviamente" c'è necessità di un bilanciamento" e che si discute "se dare più accento su una o l'altra, ma partiranno tutte e tre". Il ministro ha parlato a margine ...

Tria : Reddito di cittadinanza - flat tax e la legge Fornero si faranno insieme ma gradualmente : Vienna. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Vienna ha partecipato alla riunione informale dell'Ecofin assieme a tutti gli altri ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati membri dell'Unione europea in vista della sessione ufficiale del Consiglio. Nel corso della riunione informale sono state discusse alcune iniziative che saranno ...

Manovra - Conte : 'Sarà seria e coraggiosa - Reddito di cittadinanza e riforma del fisco i due pilastri' : E vogliamo fare del Mezzogiorno un laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia, magari con la Cassa deposito prestiti'. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla 'Fiera ...

Manovra - Salvini : “Primi passi verso Reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...

Conte : "Reddito cittadinanza e fisco - pilastri della manovra" : ... che nel suo intervento di apertura alla Fiera del Levante di Bari assicura: "Reddito di cittadinanza e la riforma fiscale sono due pilastri su cui lavoreremo per realizzare una manovra economia che ...

Conte : Reddito di cittadinanza e riforma fiscale pilastri manovra : Bari, askanews, - "Il reddito di cittadinanza e la riforma fiscale sono due pilastri su cui lavoreremo per realizzare una manovra economica che Contenga misure di equità sociale". Lo ha detto il ...

Manovra - Salvini : "C'è anche Reddito di cittadinanza che è molto caro ai miei amici 5 stelle" : "Nella Manovra ci saranno i primi mattoni dello smontaggio della legge Fornero, riduzioni fiscali per milioni di italiani, saldo e stralcio delle cartelle Equitalia e ovviamente, essendo nel contratto ...