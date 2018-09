Raikkonen | lo champagne e la De Filippis

F1 – Il piccolo Robin festeggia come papà Raikkonen : doccia ‘di champagne’… ma con la bottiglia d’acqua [VIDEO] : Il tenero Robin Raikkonen, figlio del ferrarista Kimi, ha festeggiato il terzo posto raggiunto dal padre con una ‘doccia di champagne’, fatta però con la sua bottiglietta d’acqua Importante doppietta Ferrari nel GP di Ungheria del pomeriggio. Nonostante il successo di Hamilton, il duo formato da Vettel e Raikkonen ha terminato rispettivamente in seconda e terza posizione, riducendo al minimo il vantaggio conquistato dal ...