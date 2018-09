Raggi presenta pista ciclabile Prenestina | pronta in due anni

Raggi presenta bando servizio civile - 36 progetti per 281 ragazzi : Roma – Trentasei progetti divisi per categorie per un impiego totale di 281 ragazzi tra i 18 e i 28 anni, con un rimborso di 433,80 euro mensili per un periodo di un anno. Sono i numeri del nuovo bando 2018/2019 per il servizio civile volontario di Roma Capitale, presentato stamattina nella Biblioteca Vaccheria Nardi di via di Grotta di Gregna, in IV Municipio, dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dall’assessore allo Sport, ...