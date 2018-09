Ragazzi con balbuzie | piu' a rischio bullismo in scuole

Macerata - scandalo hot : foto di Ragazzine di 14-15 anni finiscono su PornHub : Denuncia presentata dai familiari di una quindicina di adolescenti: indaga la procura per i minori di Ancona. A caricarle sul sito porno sarebbe stato un loro amico, forse con l'intenzione di fare uno scherzo di cui poi vantarsi.Continua a leggere

Salute : bullismo a scuola - Ragazzi con balbuzie 3 volte più a rischio : I bambini con disturbi specifici del linguaggio, tra cui la balbuzie, sono tre volte più a rischio di bullismo. E’ quanto emerge da un rapporto dell’Istat (‘Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi‘), che mette inoltre in evidenza come ben oltre la metà dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni abbia subito almeno un episodio offensivo, non rispettoso o violento da parte di altri ragazzi nel corso ...

Renzi contro la chiusura domenicale dei negozi : “L’obbligo voluto da Di Maio farà licenziare tanti Ragazzi” : Matteo Renzi critica la legge annunciata da Luigi Di Maio che prevede l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e nei weekend per le attività commerciali. "Obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo, Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati".Continua a leggere

SPRAY AL PEPERONCINO AL CONCERTO DI SFERA EBBASTA/ Cuneo - Venti Ragazzi soccorsi - uno in ospedale : SPRAY al PEPERONCINO al CONCERTO di SFERA EBBASTA: 20 ragazzi hanno accusato bruciori al volto, uno è finito in ospedale. Sul caso indagano i Carabinieri. (Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:14:00 GMT)

INCIDENTE GUANZATE : MORTI 3 Ragazzi/ Ultime notizie - strage nella notte : grave un amico che era con loro : GUANZATE, INCIDENTE mortale: 3 giovani RAGAZZI deceduti. Ultime notizie, auto esce di strada poi si ribalta, forse l'alta velocità la causa che ha causato la tragedia(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:06:00 GMT)

Calcio - Roberto Mancini : “Benissimo nel secondo tempo. I Ragazzi bravi li abbiamo” : Roberto Mancini accoglie con soddisfazione il pareggio ottenuto in rimonta dall’Italia contro la Polonia nella prima partita della Nations League 2018-2019: “Era la prima sfida importante, qualche errore ci sta, ma i ragazzi hanno fatto bene. Abbiamo commesso un po’ troppi errori quando uscivamo dalla nostra metà campo, loro giocavano in contropiede proprio come volevano. Erano molto più collaudati di noi, ma nel secondo tempo ...

Ibiza - donna 59enne beccata durante un rapporto con 14enne : 'Non è un Ragazzino' : Una signora scozzese di 59 anni in vacanza a Ibiza è stata colta in flagrante durante un rapporto sessuale con un ragazzo di 14 anni, figlio di una coppia di amici con cui era partita. La signora, che ora è stata arrestata, si è difesa asserendo che il 14enne è ormai un uomo, non più un ragazzino. Una 59enne ha un rapporto intimo con un minorenne in vacanza Secondo i racconti della famiglia del ragazzo la donna gia' da tempo riservava al 14enne ...

Taranto. Cade dal balcone in via Battisti : morta Ragazzina di 12 anni : E’ caduta dal terzo piano di un palazzo in via Cesare Battisti a Taranto. La ragazzina di 12 anni mercoledì

Bullismo a scuola contro il professore - promosso uno dei Ragazzini del video-choc : Lucca, 5 settembre 2018 - Uno su sei ce l'ha fatta. Soltanto uno dei sei bulli dell'Itc "Carrara" di Lucca che si resero protagonisti dei famosi video girati in classe mentre deridevano il professore ...

Ragazzino esce in bici e scompare - l'appello : "Aiutateci - massima condivisione per favore" : Si sono perse le tracce di Valerio Bertoldi, un Ragazzino 14enne di Lavarone, in provincia di Trento. Sono in corso le...

Seth Rogen ha postato una incredibile foto ricordo con i Ragazzi di Jersey Shore : C'è anche l'amico Jonah Hill The post Seth Rogen ha postato una incredibile foto ricordo con i ragazzi di Jersey Shore appeared first on News Mtv Italia.

SZ : auto con 2 Ragazzi finisce nel lago - salvati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alabama - spara contro gruppo di Ragazzi al concerto - 7 feriti : Stati Uniti - Una persona armata ha aperto il fuoco fuori da una sala concerti di Birmingham, in Alabama, dove si stava tenendo un party, contro un gruppo di adolescenti , ferendone almeno sette, uno ...