Quindi non si può essere licenziati per aver insultato il capo su Whatsapp - giusto? : Criticare l’azienda per cui si lavora su Facebook può portare dritti, dritti al licenziamento per giusta causa. Non è così se lo si fa in una chat privata. A giugno la Cassazione si era pronunciata su una vicenda del 2012 stabilendo in modo definitivo che no, non ci si può lamentare del proprio datore di lavoro in un luogo pubblico quale è considerata la bacheca di Facebook. Un'altra sentenza di ...

Quindi meglio non bere mai più alcol? : Qualche considerazione sul discusso studio sugli alcolici e il loro consumo pubblicata sul New York Times, per bevitori preoccupati e astemi incuriositi The post Quindi meglio non bere mai più alcol? appeared first on Il Post.

Foggia e quella risposta che non ti aspetti : “Scusi - Quindi sono morti di serie B? No - di serie Z” : "Riposi in pace", si dice solitamente di fronte a un morto, ma ieri tutto questo è stato tradito, dopo l'incidente d'auto a Foggia dove sono morte dodici persone. Dodici braccianti neri sfruttati, lasciati per ore distesi in terra, aspettando che si liberasse "qualche posto in obitorio", ma l'obitorio non è mica il tavolo di un ristorante.Continua a leggere

MotoGp – Lorenzo solo Quindicesimo nelle Fp2 di Brno - Jorge non demorde : “non è così tanto male” : Jorge Lorenzo parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota spagnolo della Ducati ha segnato il quindicesimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. solo quindicesimo, al contrario, Jorge Lorenzo, che dopo le ...