“Quest’animale…” Arriva l’apocalisse? Nato il simbolo temuto dalle sacre scritture | è

caffeinamagazine

(Di martedì 11 settembre 2018) La fine del mondo è vicina. Come dite? Ci risiamo? Ebbene sì, legende, usanze e costumi dei popoli di ogni angolo del globo sono soliti ‘rilanciare’ la notizia di un probabile ‘caput’ in arrivo. Del resto, nel 2012 grazie ai Maya i botteghini dei cinema mondiali hanno potuto far registrare incassi da record con la pellicola “2012 – la fine del mondo”. La predizione dei Maya fu disatteso: tutti pronti, il 21 dicembre di sei anni fa, a dire addio alla vita terrena. Eppure niente di tutto ciò è successo. Di ‘apocalisse’ si è tora parlare lo scorso anno quando le teorie di Graham Hancock sono state rilanciate dalla Scuola di Ingegneria dell’Università di Edimburgo, sul giornale University of the Aegean’s International Journal of Mediterranean Archaeology…Si pensa, infatti, che ...