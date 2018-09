eurogamer

Qualcuno spara alla sua casa, Dr Disrespect chiude la live #BlackOps4 - Eurogamer_it : Qualcuno spara alla sua casa, Dr Disrespect chiude la live #BlackOps4

(Di martedì 11 settembre 2018) Come molti saprete Drè uno streamer molto celebre su Twitch, e come riporta PCgamer quest'oggi ha dovuto terminare la suaper via di un'imprevisto a dir poco spiacevole.Come le autorità stesse, una volta chiamate su posto, hanno in seguito confermato, alcuni colpi sono stati esplosi verso ladello streamer, il quale si è veduto costretto a interrompere laudendo il suono degli spari verso la sua abitazione.Il tutto è avvenuto verso le 11:00 am (orario del pacifico) quando Drstava giocandomodalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4. Si sentono degli spari, quindi lo streamer esce dall'inquadratura per controllare cosa sia successo, per poi tornare rivolgendosi al suo pubblico, notevolmente scosso: "Devo interrompere laadesso.hato versonostra"Read more…