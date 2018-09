Qualcuno ha realizzato un documentario sul famigerato regista Uwe Boll

eurogamer

(Di martedì 11 settembre 2018) Per chi non lo conoscesse, Uweè untedesco famoso nel cinema hollywoodiano per via dei suoi famigerati adattamenti cinematografici di videogiochi ma non solo.Come riporta Eurogamer, ilre del trash è oggetto di un curiosointitolato Fuck You all: The UweStory, ed atto a ricostruire tramite interviste e filmati inediti la vita deltedesco., attualmente in pensione, checché se ne dica ha avuto una carriera notevole: egli ha trovato il modo di produrre indipendentemente i propri film, adattando serie videoludiche come Alone in the Dark, Far Cry, House of the Dead, Dungeon Siege, BloodRayne e Postal per il grande schermo. Read more…