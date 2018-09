Qualcomm Snapdragon Wear 3100 prova a rilanciare Wear OS | ecco il primo hands-on

Snapdragon Wear 3100 - il nuovo processore Qualcomm rivoluziona gli smartwatch : autonomia da record e partner d’eccezione : Snapdragon Wear 3100 è il nuovo processore targato Qualcomm creato ad hoc per gli smartwatch . Il gigante di San Diego è pronto a rivoluziona re il settore dei dispositivi indossabili intervenendo su quelli che, da sempre, sono i punti deboli dei Wear able, primo fra tutti la scarsa autonomia . A differenza del passato però, lo sforzo di natura tecnica sarà supportato questa volta da numerosi e prestigiosi partner . Da un punto di vista tecnico la ...

Qualcomm : due SoC nel 2019 - solo uno per il 5G - lo Snapdragon 865 : Qualcomm dovrebbe presentare due chip per gli smartphone del 2019, lo Snapdragon 855 e lo Snapdragon 865, entrambi a 7nm. Dalle informazioni trapelate sembra consolidata l’idea che il primo non sarà compatibile con il 5G, mentre lo sarà il secondo. Qualcomm Snapdragon 855 e 865 nel 2019 Snapdragon 855 e Snapdragon 865 saranno i SoC presenti sugli smartphone top di gamma del 2019. Se il Galaxy S10 ed S10 Plus monteranno l’855 e per ...