PUBG | il datamining svela una nuova mappa innevata | modalità di gioco e altro

eurogamer

: Il datamining svela alcune novità in arrivo per #PUBG. - Eurogamer_it : Il datamining svela alcune novità in arrivo per #PUBG. -

(Di martedì 11 settembre 2018) PlayerUnknown's Battlegrounds viene regolarmente aggiornato con alcune correzioni di bug, miglioramenti delle performance e persino con nuovi contenuti. A quanto pare, il team di sviluppo non ha la minima intenzione di rallentare la sua marcia e stando ad alcune informazioni che sono trapelate online, riportate da Eurogamer.net, scopriamo grazie alche ilriceverà molti nuovi contenuti prossimamente.Prima di tutto, unasarebbe in arrivo e si chiamerà Dihor Otok, potete vedere un'immagine qui in basso. Questadovrebbe essere aggiunta entro questo inverno, ma al momento non è stata comunicata una data di rilascio esatta. Read more…