Pronostico Colombia vs Argentina | Amichevole 12-09-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 11 settembre 2018)diinternazionale, mercoledì 12 settembre.Due deluse,in primis, del Mondiale di Russia si sfidano in un’di quelle da leccarsi i baffi. Poco importa se entrambe hanno un commissario tecnico nuovo, ancora in cerca della quadra e in piena fase sperimentale, la tensione agonistica è sicuramente ben oltre il livello di un semplice friendly match. Anche senza diverse stelle (leggi Messi e co.).Ma prima di sbilanciarsi in un, andiamo brevemente ad analizzare il momento delle due nazionali.Come Arrivanoal confrontoAvevamo lasciato le due nazionali eliminate agli ottavi dei Mondiali, una per mano dell’Inghilterra ai rigori (la), una al termine di un pirotecnico 4-3 con i futuri campioni.Qualche giorno fa entrambe si sono grattate via un po’ di ruggine e, soprattutto, hanno ...