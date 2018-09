PROJECT CARS 2 | Disponibile il Ferrari Essentials Pack

gamerbrain

(Di martedì 11 settembre 2018) Slightly Mad Studios e BANDAI NAMCO Entertainment Europe sono felici di annunciare l’uscita del quarto e ultimo Expansionper2, ilda ora come acquisto singolo o come parte del Season Pass. Lesfrecciano in2 Immergiti nel mondo di Maranello e dellacon il mitico circuito di prova, la Pista di Fiorano, per poi provare otto icone dellasul velocissimo Circuito del Mugello, sentendo tutta l’adrenalina, le performance e l’eccellenza di decenni di esperienza del Cavallino Rampante nel mondo del racing. Domina nelle corse GT con due leggende degli anni ’50 e ’60 come la250 Testa Rossa e la250 GT Berlinetta, vincitrici di centinaia di corse, incluse Le Mans e Campionato Mondiale Costruttori. Tra le altre ...