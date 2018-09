Problemi respiratori | ricoverato Sabatini

Roma - Walter Sabatini ricoverato in terapia intensiva : Problemi respiratori : Walter Sabatini , ex direttore sportivo di Lazio, Roma e Inter e attuale dirigente della Sampdoria, è ricoverato da alcune ore all’ospedale Sant’Eugenio di Roma . La causa sarebbe una crisi respiratori a, di cui il dirigente umbro, accanito fumatore, aveva già sofferto in passato. Sembra che la fase acuta della crisi sia già stata superata. Dopo aver risolto il contratto con l’Inter di Suning, da pochi mesi lavora come ds per la Sampdoria di ...

Le autorità egiziane hanno detto che la coppia britannica sul Mar Rosso è morta per Problemi cardiaci e respiratori : Le autorità egiziane hanno detto che la morte sospetta di una coppia britannica che si trovava in vacanza allo Steigenberger Aqua Magic di Hurghada, una nota località turistica sul Mar Rosso, è stata causata da problemi cardiaci e respiratori, lasciando intendere che si