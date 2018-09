Presidenza Rai | Salvini ottimista | “vedrò Berlusconi | accordo vicino” Convergenza

Presidenza Rai - un parere legale per riproporre Foa : Si riparte, sulla Rai, da dove ci si era fermati. Con un nuovo tentativo (o meglio: una forzatura) su Marcello Foa. Per "stanare" Berlusconi. Sarebbe possibile, almeno giuridicamente riproporlo, nonostante il voto di inizio agosto in cui il presidente in pectore è stato bocciato dalla Vigilanza. Questa è la notizia. Ci sarebbero cioè i presupposti "legali" per la manovra politica. Ne hanno già parlato Salvini e Di ...

Segnali di svolta sullo stallo della Rai : Berlusconi verso l'ok alla Presidenza di Foa : Nonostante le molte resistenze nel partito, Silvio Berlusconi potrebbe dare il suo ok a Marcello Foa nel ruolo di presidente di viale Mazzini, nel quadro 'di una rinnovata intesa politica con la Lega,...

Vittorio Feltri : Giovanni Minoli il migliore per la Presidenza Rai - ma Silvio Berlusconi ha detto no : Noi di Libero non ci nascondiamo dietro a un dito. Abbiamo ieri suggerito a Salvini e compagnia cantante, con un articolo di Francesco Specchia, di spingere Giovanni Minoli alla presidenza della Rai. ...

Rai : Conte - spero si possa recuperare Presidenza Foa : "Foa è una persona che, come ho dichiarato, non ho conosciuto se non dal punto di vista curriculare. Ed è persona di gran valore, ma purtroppo c'è un passaggio parlamentare e li' non ha ricevuto l'appoggio. spero si possa recuperare una presidenza Foa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica durante una iniziativa pubblica.

Rai : Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla Presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

Presidenza Rai - Dagospia : Fabrizio Del Noce pronto per la guida : Momento agitatissimo a Viale Mazzini. Secondo Dagospia, Marcello Foa sarebbe pronto a un passo indietro alla guida della Rai mentre scalderebbe i motori, per la Presidenza, Fabrizio Del Noce. Matteo ...

Rai : Forza Italia aspetta un segnale da Salvini per la Presidenza - mentre Di Maio frena sulla privatizzazione : mentre le cronache riferite dal Corriere della sera narrano di "forzisti" irritati rispetto a ciò che ha detto il Ministro Toninelli riferendosi ai governi passati durante l'audizione del Ministro per le infrastrutture rispetto al crollo del ponte Morandi a Genova, si avvicina settembre e con il nono mese dell'anno, per arrivare ad argomenti più strettamente televisivi, anche la molto probabile soluzione al pasticcio presidenza Rai, che ...

Presidenza Rai : il Cda boccia Riccardo Laganà. La decisione slitta a settembre : Riccardo Laganà Rimandata a settembre. La delibera sul nuovo Presidente Rai slitta dopo le ferie: ieri il CdA di Viale Mazzini ha infatti cassato la candidatura del consigliere Riccardo Laganà, proposta dalla senatrice Pd Rita Borioni ma bocciata per l’assenza della maggioranza dei voti. Il tema – rispetto al quale la Vigilanza aveva sollecitato una urgente risoluzione – sarà pertanto all’ordine del giorno anche nella ...

Rai - il cda boccia la candidatura di Laganà alla Presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Rai - cda in stallo : nomina Presidenza slitta ancora : ... la consigliera Rita Borioni, Pd, è tornata alla carica proponendo ai colleghi il nome di Riccardo Laganà , eletto grazie ai voti dei dipendenti Rai e unico nome non scelto dalla politica in ...

Giuseppe Conte si schiera con Salvini : 'Marcello Foa profilo assolutamente adeguato a Presidenza Rai' : E' uno scatto verso la componente leghista del suo governo, quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Il quale nell'ultima conferenza stampa prima della pausa estiva della politica, spiega che ' Marcello Foa ha un profilo di tutto rispetto, assolutamente adeguato alla presidenza della Rai'. Finora Matteo Salvini è stato l'unico a difendere a spada tratta il suo ...

Oggi nuova riunione del cda Rai sul nodo Presidenza : La commissione di Vigilanza ha invitato il consiglio di amministrazione di limitarsi alla normale amministarzione ma di nominafre subito un presidente -