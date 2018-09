Presidente Enac | Riggio in Commissione Trasporti alla Camera | Traffico aereo in

ENAC - Presidente Riggio chiede avvio verifiche requisiti sicurezza Aeroporto Comiso : Il presidente dell' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC ,, Vito Riggio , interviene sull' Aeroporto di Comiso . In merito alla situazione economico finanziaria della Soaco , società di ...

ENAC - il Presidente riceve premio Progetto da Pantelleria per impegno collegamenti aerei isola : Teleborsa, - Il Presidente di ENAC , Vito Riggio ha ricevuto il premio " Progetto da Pantelleria " nell'ambito di una cerimonia che si è svolta al Castello Medioevale di Pantelleria . Si tratta di un ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta confermato vicePresidente Ecac (2) : (AdnKronos) – Sempre nell’ambito delle facilitation, rientra, inoltre, per Quaranta il coordinamento delle disposizioni relative alle persone a mobilità ridotta in tutti gli Stati membri dell’Ecac, della banca dati relativa ai reclami e, più in generale, di tutte le forme di tutela degli utenti del settore che hanno disabilità o mobilità ridotta. Sia le misure armonizzate di Security, sia quelle di Facilitation alle frontiere ...