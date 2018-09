Presidente dell' Europarlamento Tajani difende nuove norme Ue per Copyright sul web

Italia - Marotta Presidente della FIGC? Sì - si può davvero… : Marotta presidente- Come riportato stamane dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, Beppe Marotta potrebbe diventare il nuovo presidente della Federcalcio. Di fatto, la potenziale candidatura dell’attuale direttore generale della Juventus potrebbe trovare conferme già nell’immediato. I top club avrebbero espresso il loro parere positivo sull’eventuale candidatura del dirigente bianconero, specialmente ...

ferrovia centrale umbra : conclusi i lavori castello - ponte san giovanni. Presidente marini "primo passo importante della nuova rete ... : ... ma vuole anche rispondere alle nuove e più complessive esigenze della nostra economia. Quello di cui ci stiamo occupando è un investimento stimato in circa 150 milioni di euro, 63 dei quali sono ...

Mogol è il nuovo Presidente della SIAE. Il nuovo consiglio vicino a Blandini : ... ultimamente approdato, con l'appoggio di Matteo Renzi, presso la presidenza del consiglio come Commissario per Bagnoli; peraltro Nastasi diversi anni fa era direttore generale Spettacoli dal Vivo ...

Michelle Bachelet - da ex Presidentessa del Cile a prima donna a capo dell'Alto commissario Onu : I have been a refugee and a physician - including for children who experienced torture and the enforced disappearance of their parents», ha raccontato lei stessa, «Sono stata detenuta politica e ...

Mogol è il nuovo Presidente della SIAE : Giulio Rapetti, più noto come Mogol, è il nuovo presidente del consiglio di gestione della SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Prima di lui il ruolo era stato ricoperto da Gino Paoli (dal 2013 al 2015) e da Filippo Sugar The post Mogol è il nuovo presidente della SIAE appeared first on Il Post.

Moto2 - il Presidente della MV Agusta si oppone all’arrivo nel 2019 di Romano Fenati : “Non rappresenterà i colori della nostra azienda” : La carriera di Romano Fenati seriamente compromessa? Sembrerebbe di sì. La pinzata in rettilineo, nel corso del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2018 (13° round del Mondiale 2018 di Moto2), a danno di Stefano Manzi (come ripicca per un paio di contatti avuti nelle curve precedenti), oltre alla bandiera nera e alla squalifica per due GP, potrebbe avere delle serie conseguenze sul suo futuro. Fenati, infatti, circa due settimane fa aveva ...

Allerta Meteo - il Presidente dell’Anci Calabria : “sistema di allertamento va rimodulato - disagio e rabbia dei Sindaci perchè funziona male” : “Apprezzo che la Protezione civile e la Regione condividano con i Sindaci calabresi l’idea che il sistema di Allerta Meteo vada rimodulato”. E’ quanto afferma il Presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, che ha partecipato a Lamezia all’incontro organizzato nell’ambito del raduno dei volontari, alla presenza del capo nazionale della Prociv Angelo Borrelli, del responsabile regionale Carlo Tansi e del ...

Elezioni europee - Weber si candida a Presidente della Commissione e guarda ai populisti. “Così spaccherà Popolari” : La candidatura del capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe), Manfred Weber, alla presidenza della Commissione europea spacca il gruppo dei Popolari a Strasburgo. A far storcere la bocca ai compagni di partito è stata l’apertura del membro dell’Unione Cristiano-Sociale (Csu), sorella bavarese dell’Unione Cristiano-Democratica di Angela Merkel, alla Lega di Matteo Salvini e ai gruppi di estrema destra europei, con la ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - Sergio Mattarella in tribuna. Il Presidente della Repubblica con gli ex Campioni del Mondo : Italia-Giappone è un vero e proprio evento sportivo a tutto tondo, la partita inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile (ore 19.30, al Foro Italico di Roma) richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati ma anche di istituzioni al di fuori del consueto ambito sportivo. L’ospite d’onore della serata sarà infatti Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica sarà in tribuna a sostenere gli azzurri che vogliono ...

Calcio - Andrea Abodi sarà il nuovo Presidente della Figc? Tanti i sostenitori : Il Calcio italiano ha bisogno di ripartire. Per riuscire a iniziare un nuovo cammino serve innanzitutto una figura di riferimento che possa unire le tante componenti del movimento azzurro. Il nuovo presidente della Figc verrà eletto il 22 ottobre e la ricerca di un candidato adatto è iniziata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Andrea Abodi, attuale presidente dell’Istituto per il ...

Domani Italia-Giappone apre i Mondiali - Al Foro Italico anche il Presidente della Repubblica Mattarella : Una gara di pallavolo all'aperto? Per noi è una cosa nuova, ma siamo felici perché rende il nostro sport sempre più spettacolare". Masahiro Yanagida " capitano Giappone: "Affronteremo dei grandi ...

Intervista ad Alessandro Morelli - Presidente della Commissione Trasporti - Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati : Quali le prime risPoste che intendete dare? Per noi è fondamentale dare da subito una scossa all'economia e quindi il tema della flat tax. Abbiamo già proposto di aumentare il regime dei minimi per ...

82.a edizione della Fiera del Levante di Bari discorso del Presidente Nuova Fiera - Alessandro Ambrosi : ... ognuno nella sua sfera di competenze, perché se definitiva ripresa economica ci sarà, sarà grazie ai posti di lavoro che arriveranno dalle imprese e che consentiranno all'economia di rimettersi in ...

Bari - INTERVENTO DEL Presidente DELLA REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO 82EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE : Questa FIERA PRESIDENTE nella testa del Suo collega Aldo Moro, doveva essere il luogo dove economia nazionale, questione meridionale e relazioni internazionali dovevano rilegittimare il genio ...