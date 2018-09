Premio Nobel Williams in Piemonte

Il Premio Nobel Yunus : 'Il capitalismo non ha fiducia' : Possiamo dire che la sua battaglia è stata vinta? 'Le mentalità è cambiata in tanti settori dell'economia, adesso il microcredito è ritenuto uno strumento utile e vantaggioso, ma il sistema è sempre ...

Scala incontra New York - in piazza il Premio Nobel Yunus : Sabato, a partire dalle 16.30, in piazzetta san Lorenzo, Scala ospiterà una giornata di dialogo e di confronto con intellettuali, giornalisti, artisti, religiosi, tra i più...

Matera : presentazione libro Premio Nobel Muhammad Yunus : Yunus, economista, Premio Nobel per la Pace nel 2006, noto al mondo per essere il "banchiere dei poveri". Nel suo libro, Yunus dimostra con esempi concreti che è possibile eliminare le disuguaglianze ...

Unibo. Il Premio Nobel Steven Chu a Bologna per il 69° Meeting Annuale dell'International Society of Electrochemistry - ISE - : Il suo intervento sarà dedicato al ruolo dell'elettrochimica nella lotta al cambiamento climatico Bologna Più di duemila scienziati e tecnologi da tutto il mondo saranno al Nuovo Polo Congressuale di ...

San Suu Kyi - Premio Nobel non può esserle revocato/ Rohingya - Onu : “Si sarebbe dovuta dimettere” : Rohingya, Onu: “San Suu Kyi doveva dimettersi”. Ultime notizie, parla l’Alto Commissario per i diritti umani, Zeid Ràad Al Hussein, intervistato dai microfoni della BBC(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:23:00 GMT)

L'Onu attacca il leader Premio Nobel Suu Kyi : "Doveva dimettersi" : Continua il duro attacco dell' Onu alla Birmania per la sua condotta nei confornti della minoranza musulmana presente all'interno del Paese. Dopo la richiesta di incriminazione per genocidio e le ...

Il Premio Nobel per la pace assegnato ad Aung San Suu Kyi non può esserle revocato : Lo ha detto il comitato norvegese dopo che l'ONU l'ha accusata di non aver fatto nulla per prevenire il genocidio della minoranza musulmana che vive in Myanmar The post Il premio Nobel per la pace assegnato ad Aung San Suu Kyi non può esserle revocato appeared first on Il Post.

Clima : il Premio Nobel Steven Chu al 69° Meeting di elettrochimica : Anche il Premio Nobel per la Fisica nel 1997, Steven Chu, sarà presente insieme agli oltre duemila scienziati e tecnologi attesi a Bologna dal 2 al 7 settembre per il 69mo Meeting Annuale dell’International Society of Electrochemistry. Il suo intervento sarà dedicato al ruolo dell’elettrochimica nella lotta al cambiamento Climatico. Il Nobel Chu venne scelto da Barak Obama per il ruolo di Segretario all’energia tra il 2009 e il ...

Morto Kofi Annan - Premio Nobel ed ex segretario Onu : Nel 2001 era stato insignito del Nobel per la Pace insieme alle Nazioni Unite 'per il loro lavoro per un mondo più pacifico e meglio organizzato'.

“Addio Kofi Annan”. A 80 la scomparsa del Premio Nobel : Se n’è andato dopo una breve lotta contro la malattia l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, morto in Svizzera a 80 anni. Una notizia lanciata in queste ore da tutte le principali testate internazionali. Nato in Ghana nel 1938, era cresciuto in una famiglia benestante – suo padre era diventato governatore provinciale – in un Paese ancora sotto il dominio britannico. Due giorni prima del suo 19esimo ...

