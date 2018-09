Premier League | come sarà il nuovo stadio del Tottenham? Lo svela FIFA 19

Fifa 19 : Lucas è il POTM di agosto della Premier League! : La Premier League ha annunciato pochi minuti fa il vicncitore del POTM, il premio Player of the Month, del mese di agosto e si tratta di Lucas Moura! Il brasiliano del Tottenham ha superato la concorrenza di Marcos Alonso Neil Etheridge Sadio Mane Benjamin Mendy Roberto Pereyra Virgil Van Dijk Il vincitore del POTM di agosto, come […] L'articolo Fifa 19: Lucas è il POTM di agosto della Premier League! proviene da I Migliori di Fifa.

Premier League-VAR - ci siamo? Test in 15 partite : Il numero quindici per avvicinarsi a un cambiamento epocale. Sabato 15 settembre, alle 15 , le 16 italiane, , la Premier League inizierà a prendere confidenza con il VAR. Per ora si tratta di un ...

Premier League - paura Brexit : scenari e rischi per i giocatori europei : La Premier League ha paura, e ciò che rischia di minacciare la popolarità e lo spettacolo del campionato inglese si chiama Brexit. A poco più di sei mesi dall'effettiva uscita dalla UE del Regno Unito ...

Premier League - il VAR in prova per 15 partite : Dopo alcuni test della moviola in campo in partite di Coppa di Lega, la FA ha deciso di inaugurare un periodo di prova anche in Premier League. Il VAR verrà utilizzato nel massimo campionato britannico in 15 partite che diventeranno oggetto di esame. Lo ha riferito Sky Sports UK, spiegando che il nuovo esperimento prenderà il via dopo la sosta delle nazionali. Cinque partite in programma alle 15 di sabato 15 settembre verranno analizzate ...

La Premier League testa il VAR : prove su 5 gare del 15 settembre : Il massimo campionato inglese testerà il sistema di video assistenza arbitrale in cinque gare di campionato dopo la sosta per le nazionali. L'articolo La Premier League testa il VAR: prove su 5 gare del 15 settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - Shevchenko oggi sarebbe il calciatore più costoso : Se fosse accaduto oggi, il trasferimento di Andriy Shevchenko dal Milan al Chelsea si sarebbe concluso per una cifra pari a 144,4 milioni di sterline. TotallyMoney ha effettuato uno studio, comprensivo di ogni trasferimento della Premier League dal 1992, calcolando una formula di inflazione dei calciatori per calcolare la quota di trasferimento di ogni giocatore. L’attaccante ucraino si è trasferito al Chelsea per 29,4 milioni di ...

Sarri&co. : quando gli allenatori di Premier League scendevano in campo : Mourinho al Setubal, Klopp con la maglia del Mainz e anche un inedito Maurizio Sarri: una raccolta di foto tra ieri e oggi di tutti gli allenatori del campionato inglese. Come sono cambiati rispetto a ...

La Premier League teme la Brexit e chiede di abolire le restrizioni : La Premier League ha paura della Brexit e il possibile impatto negativo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'articolo La Premier League teme la Brexit e chiede di abolire le restrizioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - il Chelsea continua a vincere ma i bookmakers dicono ancora City : Premier League sempre più bella, con il Chelsea che in questa stagione sembra essere pronto a tornare in corsa per il titolo con il City continuano a vincere partita su partita, ma non è ancora abbastanza. Maurizio Sarri e il Chelsea sono primi a punteggio pieno in Premier League, con 12 punti conquistati in tre partite. Nonostante l’invidiabile media, però, il tecnico toscano non ha ancora convinto pienamente i bookmaker, che non ...

Premier League 4a giornata : risultati e classifica : Chelsea, Liverpool e Watford guardano tutti dall'alto in basso e sono a punteggio pieno dopo quattro giornate. Risorge il Manchester United di Mourinho, 2-0 al Burnley, mentre il West Ham è l'unica ...

Premier League - Mourinho allontana la crisi : lo United passa a Burnley. Tottenham k.o. - il Watford vola : Una doppietta di Lukaku scaccia la crisi del Manchester United, avversaria della Juventus in Champions League. La squadra di Mourinho riparte in casa del Burnley: 2-0 firmato dall'attaccante belga, ...

Premier League - Cardiff-Arsenal 2-3 : Emery esulta con Lacazette : I Gunners vengono raggiunti due volte dai volenterosi gallesi, decisivo il gol dell'attaccante francese nel finale

Premier League : l’Arsenal sbanca Cardiff per 3-2 : RISULTATI Premier League- Si chiude il 4° turno di campionato con le ultime tre partite in programma in questa domenica. L’Arsenal, reduce dal primo successo stagionale contro il West Ham, sbanca il campo del Cardiff City, che arrivava da due pareggi a reti inviolate con Newcastle e Huddersfield. La squadra di Emery ha vinto per 3-2: Aubameyang , Mustafi, Lacazette hanno segnato per l’Arsena, Camarasa e Ward per il ...