Posillipo | resta ai domiciliari il terapista degli orrori | foto pedopornografiche nel

Posillipo - arrestato fisioterapista per abusi e foto hot su bimbe autistiche/ "Molestie sessuali? Solletico!" : Napoli, abusi e foto hot su bimbe autistiche : arrestato fisioterapista . Ultime notizie Posillipo , la denuncia è partita da una mamma: l'uomo è ai domiciliari(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:55:00 GMT)

Choc in clinica : fotografie hot e molestie su bimbe autistiche - arrestato fisioterapista a Posillipo : Avrebbe abusato di due bambine, mentre con una terza piccola si sarebbe limitato a scattare delle foto a sfondo pedopornografico. Brutta storia a Posillipo, in uno dei centri di riabilitazione per ...