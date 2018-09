Portogallo-Italia 1-0 | pagelle | Bruma si merita il 7; Immobile statico | si salva solo

L'Italia delude - il Portogallo vince : Sconfitta per L'Italia di Roberto Mancini. Nel secondo impegno in Nations League , gli azzurri vengono battuti 1-0 dal Portogallo grazie ad una rete , al 3' del secondo tempo, di André Silva . Tra i ...

Portogallo-Italia - le pagelle : Mancini ha una squadra di riserve : DONNARUMMA 6,5 Carne tremula nelle uscite affollate. Lo salva prima Romagnoli, poi la traversa. Nessuno può salvarlo da Andrè Silva. Paratona su Bernardo Silva. Limita il passivo. LAZZARI 5 Esordio ...

Video/ Portogallo-Italia (1-0) : highlights e gol della partita (Nations League - 2^ giornata Lega A) : Video Portogallo Italia (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol, le dichiarazioni e i commenti sulla partita giocata all'interno del gruppo 3 di Lega A, nella UEFA Nations League.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 03:02:00 GMT)

DIRETTA/ Portogallo-Italia (risultato finale 1-0) streaming video Rai : l'attacco ancora a secco : DIRETTA Portogallo Italia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nations League a Lisbona (oggi 10 settembre)(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:45:00 GMT)

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...

Portogallo-Italia : il match verrà trasmesso su Rai 1 - info streaming : L'Italia [VIDEO] di Roberto Mancini dopo il pareggio contro la Polonia è pronta per tornare in campo. Questa sera, in occasione della seconda giornata della Nations League, gli azzurri scenderanno in campo per sfidare il Portogallo di Santos. Il match andra' in scena all'Estadio da Luz di Lisbona alle ore 20:45. I portoghesi quest'oggi dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo, rimasto in Italia per continuare gli allenamenti con la Juventus. Le ...

Portogallo- Italia 1-0 : per Mancini ancora notte fonda Pagelle : Immobile bloccato : Il c.t. cambia nove undicesimi, ma il risultato non cambia. Quest’Italia non tira mai in porta ed ogni volta che attaccano gli avversari è un tormento: così si rischia di non uscire più dalla crisi

Nations League - Portogallo-Italia 1-0 : decide André Silva : Roma, 10 set., askanews, - L'Italia è stata sconfitta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League disputata a Lisbona. A decidere il match una conclusione di André Silva al 48 ...

Calcio : Portogallo-Italia 1-0 : ANSA, - ROMA, 10 SET - Pesante sconfitta dell'Italia, battuta 1-0 dal Portogallo , a Lisbona, , nel secondo turno della Nations League. La rete che ha deciso l'incontro l'ha realizzata l'ex milanista ...

Italia - è un disastro : ci umilia pure Andrè Silva - il Portogallo inguaia Roberto Mancini : L' Italia di Roberto Mancini delude ancora nella Nations League : sconfitta 1-0 in casa del Portogallo nella seconda gara, con rete dell'ex milanista Andrè Silva a inizio ripresa. Squadra ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0 : gol di André Silva : La collisione con l'asteroide Nations League rischia seriamente di eclissare la Nuova Italia di Roberto Mancini: dopo l'1-1 contro la Polonia , soffrendo troppo e ringraziando Chiesa, , ecco il ...

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : C'è ancora tanto da lavorare per Roberto Mancini e il suo staff e questo ko, nell'economia del gruppo 3 della Lega A, non è una buona notizia per il fantasma di una retrocessione che inizia ad ...

Pagelle/ Portogallo-Italia (1-0) : i voti della partita (Nations League - 2^ giornata) : Le Pagelle di Portogallo Italia (1-0): i voti della partita, il giudizio a tutti i protagonisti della partita che si è giocata per il gruppo 3 nella Lega A della nuova Nations League(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 23:04:00 GMT)