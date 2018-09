Porta a Porta | Puntata 11 settembre 2018 | Diretta

«La notizia del caso imPortato in Europa rappresenta un'ulteriore testimonianza : «La notizia del caso importato in Europa rappresenta un'ulteriore testimonianza di come i viaggi in aereo possano portare in poche ore malattie della foresta profonda alle grandi città del mondo industrializzato. Una rete attiva di specialisti in grado di riconoscere questa ed altre malattie infettive emergenti, costituisce quindi un irrinunciabile strumento di protezione per l'intera ...

Kia SPortage - Al volante della 1.6 CRDi da 136 CV : I cambiamenti sono tutti sottopelle, dunque il maquillage esterno e interno della Sportage e larricchimento delle dotazioni non sono i veri frutti dellaggiornamento di metà carriera della Kia di maggiore successo. Certo, la crescita della concorrenza sicuramente li ha sollecitati. Tuttavia, così come nel caso di tanti altri modelli abbastanza recenti, la vera motivazione che ha ispirato laggiornamento è stata quella di rispettare le nuove ...

Bruno Vespa - Maurizio Costanzo rivela il segreto di Porta a Porta : 'Perché ha successo dopo 22 anni' : Ho già parlato di Reazione a catena, un programma in onda tutta l' estate, ogni giorno alle 18.45 su Raiuno. Ne abbiamo scritto, perché ci sorprendeva e ci sorprende che questo game registri ogni ...

Karate - Premier League 2018 : a Berlino riparte la stagione. Test imPortante per gli azzurri in vista dei Mondiali : Questo fine settimana a Berlino si svolgerà la sesta tappa stagionale della Premier League di Karate. Dopo la pausa estiva si tornerà a combattere nel massimo circuito internazionale. Per gli azzurri sarà importante fare bene in questo appuntamento per iniziare al meglio il percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Madrid di novembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci aspetta in questa gara. L’Italia si presenterà compatta in Germania, con ...

Matteo Salvini - l'annuncio a Porta a Porta sulla riforma Fornero : 'In pensione al massimo a 62 anni' : ... così come emerso dal vertice con il ministro dell'Economia Giovanni Tria già nella mattinata al Viminale.

Condannato a 50 anni per stupro : cane lo scagiona/ Come il ritrovamento di Lucy ha Portato alla scarcerazione : Condannato a 50 anni per stupro: cane lo scagiona: Come il ritrovamento del labrador nero Lucy ha portato alla scarcerazione e al proscioglimento di un idraulico.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:25:00 GMT)

Matteo Salvini - bomba sulla Rai a Porta a Porta : 'Vedrò Silvio Berlusconi tra poche ore...' : Ritorno in grande stile per Bruno Vespa , che nella prima puntata della nuova stagione di Porta a Porta ha come ospite in studio Matteo Salvini . Si parla anche di Rai, e il leader della Lega rivela: '...

"Porta al Nord il meglio del Sud" : polemica cartelloni FS : "Porta al Nord il meglio del Sud": è lo slogan del nuovo cartellone "giocoso" di Ferrovie dello Stato che ha fatto montare la polemica sui social. Nel cartellone FS si vede una bella ragazza sorridente e pronta a partire, con uno zaino in spalla. Sotto la sua faccia lo slogan: "Porta al Nord il meglio del Sud". Sulla pagina Facebook di "Vento da sud, vento brigante" si parla di una pubblicità scandalosa:Il cartellone FS finito nella bufera ...

Xi a Putin - cooperazione Russia-Cina sempre più imPortante : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

«Virtus - identità e stile da ricostruire - Portando Porelli nel futuro» : È stata una grande fortuna lavorare a Repubblica con Walter Fuochi, perché la cronaca si è mescolata con la formazione di opinioni e di contenuti approfonditi. Ho investito molto tempo nel basket, ...

Matteo Salvini a Porta a Porta : "In pensione con quota 100 ma da 62 anni d'età" : "Gli imprenditori mi chiedono di superare la legge Fornero. Faremo quota 100. Per me però il limite dei 64 anni è troppo alto. Io ho chiesto al massimo, ma al massimo, 62 anni". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.

Roma - palina Atac cede e colpisce donna in testa : trasPortata in ospedale : Tragedia sfiorata ieri sera in largo Caravillani 1, in zona Cornelia, Roma : alle 20.30 circa una donna di 51 anni è stata colpita da una palina di una fermata Atac crollata all'improvviso. La donna ...

Fabrizio Corona lancia il nuovo Portale : “La mia vita sarà online 24 ore su 24” : Fabrizio Corona inaugura il suo personale Truman Show, lanciando un portale in cui racconterà la sua vita 24 ore su 24. L’ex re dei paparazzi è uscito solo da pochi mesi di prigione, ma ha tutta l’intenzione di riprendere in mano la sua esistenza. Dopo l’addio a Silvia Provvedi, Corona ha ricucito i rapporti con Nina Moric e ha deciso di riunire la famiglia per il bene del figlio Carlos. Nel frattempo ha continuato a lavorare, ...

Bagnaia - il vincente della Porta accanto : Vince da dominatore, con fughe in solitaria, in un duello all'ultima staccata così come nella bagarre e nelle gare di gruppo. Un poliedrico vincente, Francesco Bagnaia, camaleontico nel sapersi ...