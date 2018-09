PONTE MORANDI | TONINELLI | “VENERDI' DECRETO PER GENOVA” Ultime notizie | la

PONTE MORANDI - Toninelli : “Venerdì decreto per Genova”/ Ultime notizie : pronti 300 sensori di stabilità : Crollo Ponte Morandi: Toninelli, “maxi decreto Genova venerdì in CdM. Ricostruzione viadotto a Fincantieri". Ultime notizie, Governo vs Autostrade: "irrispettoso che partecipi a gara"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Crollo di PONTE MORANDI - appello della Regione : spostare Samp-Fiorentina : Genova - All'unanimità per alzata di mano, il consiglio Regionale della Liguria ha chiesto alla Lega Calcio di spostare il recupero di Sampdoria-Fiorentina , partita di serie A in programma allo ...

Cosa fa Fincantieri - l'azienda a cui il governo vuole affidare la ricostruzione del PONTE Morandi : Il ministro dei trasporti Toninelli vuole incaricare Fincantieri della ricostruzione. l'azienda si occupa di cantieristica navale ma anche di infrastrutture

La foto di Bono - ad di Fincantieri - che ride sotto le macerie del PONTE Morandi : Appare su The Medi Telegraph, il portale sull'economia marittima del Secolo XIX , quotidiano genovese del Gruppo Espresso/La Stampa, ma a corredare un articolo sulle relazioni industriali fra ...

Genova - PONTE MORANDI : acquisito nuovo video del momento del crollo : La procura di Genova ha acquisito un nuovo video in cui è stato ripreso il momento del crollo del ponte Morandi: le immagini di un’azienda sono al vaglio degli investigatori che le stanno confrontando con le testimonianze, e con l’altro video della Ferrometal. L'articolo Genova, ponte Morandi: acquisito nuovo video del momento del crollo sembra essere il primo su Meteo Web.

PONTE MORANDI - Toti : 'Non possiamo escludere Autostrade dalla ricostruzione' : Sulla ricostruzione del Ponte a Genova 'basterebbe chiarire il fatto che Autostrade, all'interno del consorzio di imprese, non può avere una posizione dominante, dev'essere l'ente pagatore con una ...