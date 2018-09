Ponte Morandi | Ministro Toninelli | venerdì un decreto per Genova e le sue imprese

Ponte Morandi - Toti : 'Non possiamo escludere Autostrade dalla ricostruzione' : Sulla ricostruzione del Ponte a Genova 'basterebbe chiarire il fatto che Autostrade, all'interno del consorzio di imprese, non può avere una posizione dominante, dev'essere l'ente pagatore con una ...

Ponte Morandi - Toti : "Non possiamo escludere Autostrade dalla ricostruzione" : Sulla ricostruzione del Ponte a Genova "basterebbe chiarire il fatto che Autostrade, all'interno del consorzio di imprese, non può avere una posizione dominante, dev'essere l'ente pagatore con una quota molto bassa. Non possiamo escluderla, perché per legge deve essere Autostrade ad aprire il cantiere". Ad affermarlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in ...

Ponte Morandi : 2 DECRETI LEGGE ‘CONTRO’ AUTOSTRADE/ Ultime notizie - Toti : “da Governo solo no - Genova affonda” : Crollo PONTE MORANDI, pronto il decreto "Salva Genova": Ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare AUTOSTRADE, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:05:00 GMT)

Ponte Morandi - 2 decreti legge : niente gara europea e addio concessione/ Ultime notizie - governo vs Autostrade : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": Ultime notizie, governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:55:00 GMT)

[Il retroscena] Dal decreto per la ricostruzione del Ponte Morandi scompare la parola Genova. E diventa "Urgenze" - ma è in alto mare : Ventisette giorni dopo il crollo del decreto che dovrebbe sbloccare la situazione, mettere in campo una iniziativa straordinaria e far partire la ricostruzione ancora non c'è traccia. Lo chiede a gran ...

Ponte Morandi - mail autostrade giorno del crollo/ Procura Genova - i consulenti hanno cambiato versione? : crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:56:00 GMT)

Ponte Morandi - Giovanni Toti verso il gesto estremo dopo la porcata di Toninelli e Di Maio : Il governatore Giovanni Toti conto il Movimento 5 Stelle . Se non si stesse parlando di un tema tragico come il crollo del Ponte Morandi a Genova , si potrebbe parlare di tenuta dell'asse Lega-M5s a ...

Ponte Morandi - sentito il primo teste : “Nessuna pressione da Autostrade per ammorbidire lo studio sulla sicurezza” : Nessuna pressione da parte di Autostrade per ammorbidire il parere del Cesi sul livello di sicurezza del Ponte Morandi. E’ questo, in sintesi, ciò che ha dichiarato Enrico Valeri, responsabile del coordinamento viabilità di Autostrade, ai magistrati che stanno indagando sul disastro di Genova. L’uomo, sentito come persona informata sui fatti, è stato il primo interrogato nell’ambito dell’inchiesta sul crollo. “Da ...

Crollo del Ponte Morandi : al via i primi interrogatori in procura : Sono inizati oggi gli interrogatori negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi. Il primo ad essere stato ascoltato dai magistrati, come persona informata sui fatti, è stato Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade e al centro dello scambio di una mail sospetta.La sera di quel 14 agosto, a poche ore dal Crollo del viadotto, che ha spezzato 43 vite e ...

Ponte Morandi - M5s : “Toti mina vagante - gravi attacchi a Governo/ Autostrade Genova - Di Maio : “nazionalizzare” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Ponte Morandi - i primi interrogatori : I magistrati stanno ascoltando, in qualità di persona informata dei fatti, Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade

Ponte Morandi - Toti avverte il governo : “Sarò ferocemente contrario ai ritardi della politica nell’apertura del cantiere” : “Se il governo ci sarà a fianco con efficacia e efficienza sono pronto a ascoltare qualsiasi idea. Se le battaglie politiche nazionali legittime o non legittime, e non entro nel merito, dovessero ritardare anche di soli cinque minuti l’apertura di quel cantiere mi vedrebbero ferocemente contrario“. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti durante il suo intervento alla presentazione degli eventi ...

Ponte Genova - scontro Toti-Di Maio su Autostrade/ Morandi - Governatore : “anche Mit ha colpe pesanti” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:45:00 GMT)