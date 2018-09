Ponte Genova | il governo ribadisce | soldi privati e costruttori statali

Ponte Morandi - Toninelli : “Venerdì decreto per Genova”/ Ultime notizie : pronti 300 sensori di stabilità : Crollo Ponte Morandi: Toninelli, “maxi decreto Genova venerdì in CdM. Ricostruzione viadotto a Fincantieri". Ultime notizie, Governo vs Autostrade: "irrispettoso che partecipi a gara"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : 300 sensori di stabilità sui monconi : Saranno 300 i sensori di stabilità istallati sui due monconi del Ponte Morandi a partire dalla pila 10, quella pericolante sopra le case degli sfollati. Lo ha spiegato il sindaco Marco Bucci oggi a Palazzo Tursi in Consiglio comunale. “L’istallazione del sistema di monitoraggio in tutto il Ponte inizierà dalla pila 10 per verificare la possibilità del ritorno degli sfollati nelle proprie abitazioni, – ha detto Bucci -. Giovedì ...

Genova - Ponte Morandi : acquisito nuovo video del momento del crollo : La procura di Genova ha acquisito un nuovo video in cui è stato ripreso il momento del crollo del ponte Morandi: le immagini di un’azienda sono al vaglio degli investigatori che le stanno confrontando con le testimonianze, e con l’altro video della Ferrometal. L'articolo Genova, ponte Morandi: acquisito nuovo video del momento del crollo sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Genova - venerdì il decreto : la ricostruzione a Fincantieri : Il decreto legge su Genova e il Ponte Morandi sarà approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. «I lavori saranno affidati direttamente a Fincantieri», ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione dinanzi alla commissione Ambiente della Camera. Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, non avrà un ruolo nella ricostruzione del Ponte sulla A10. I concessionari saranno obbligati a reinvestire ...

