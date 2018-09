Polmonite | quel che c' è da sapere sull' epidemia di Brescia

Epidemia di Polmonite : i sintomi - le cose da fare (e quelle da non fare) : Sono oltre 150 i casi di polmonite riscontrati a Brescia e la popolazione è sempre più preoccupata. Soprattutto perché non si conoscono ancora le cause che hanno portato l’Epidemia. L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia ha diramato un avviso alla popolazione in cui ha chiarito alcuni comportamenti precauzionali da adottare per evitare il contagio da polmonite. Secondo le prime indagini dell’ATS, infatti, il problema potrebbe essere negli ...