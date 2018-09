Polmonite nel Bresciano | la vittima della legionella era una donna di 69 anni

Brescia - accertati 12 casi di legionella : in 200 al pronto soccorso per Polmonite : I casi di legionella accertati nel Bresciano sono 12, con un morto per polmonite batterica. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, riferendo all’Aula del Consiglio regionale la situazione dell’epidemia di polmonite che ha colpito la zona. “A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate – ha continuato -. In 12 casi, sul numero totale, è stato accertato che ...

Polmonite nel Bresciano : confermato un morto e 12 casi di legionella - “nessun motivo per chiudere le scuole” : Un decesso certo e 12 casi confermati di legionella in Lombardia: è il bilancio accertato reso noto dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale in merito ai casi di Polmonite nel Bresciano. Nel dettaglio, i Comuni interessati sono 70, nell’area di Brescia e Mantova, le persone ricoverate sono oltre 200, ma precisa Gallera: “La Curva epidemica è in calo, è stato un ...

Epidemia di Polmonite in Lombardia - l'assessore : "In 12 casi accertata legionella" - confermato un decesso : Continua l'Epidemia di polmonite che sta interessando la Lombardia. l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, riferendo in consiglio regionale sul tema ha riportato il numero dei casi riscontrati: "A ieri 235 accessi al pronto soccorso, 196 persone attualmente ricoverate, 2 i decessi uno con diagnosi accertata di legionella. In 12 casi è stato confermato che si è trattato di legionella", ha affermato.Nonostante circa 200 ...

Polmonite : l'origine è batterica Gallera : "Sospettiamo legionella" : L'assessore al Welfare ipotizza le cause dell'epidemia: "Casi in aumento". Aperta inchiesta dalla procura di Brescia. Segui su affaritaliani.it

BRESCIA - EPIDEMIA Polmonite : 138 CONTAGI - 2 MORTI/ Ultime notizie - assessore Gallera conferma legionella : Allarme legionella, sono quasi 150 i casi di POLMONITE a BRESCIA: c'è davvero il rischio di un CONTAGIo per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:41:00 GMT)

Brescia - la Procura apre inchiesta sui casi di Polmonite : 138 in ospedale. Regione : “Si ipotizza causa legionella” : La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. È salito infatti a 138 il numero degli accessi in Pronto soccorso nelle ultime ore, di cui 124 ricoverati. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats (Agenzia tutela della salute). “Abbiamo la certezza che si tratti di polmonite ...