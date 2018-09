Polmonite nel Bresciano | grave 29enne ricoverato a Monza

Polmonite : l'origine è batterica Gallera : "Sospettiamo legionella" : L'assessore al Welfare ipotizza le cause dell'epidemia: "Casi in aumento". Aperta inchiesta dalla procura di Brescia. Segui su affaritaliani.it

Brescia - la Procura apre inchiesta sui casi di Polmonite : 138 in ospedale. Regione : “Si ipotizza causa legionella” : La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. È salito infatti a 138 il numero degli accessi in Pronto soccorso nelle ultime ore, di cui 124 ricoverati. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats (Agenzia tutela della salute). “Abbiamo la certezza che si tratti di polmonite ...

Emergenza Polmonite a Brescia - ricerche non solo sulla legionella : Roma, 10 set., askanews, - Ancora da capire la causa dell'epidemia di polmonite nel Bresciano: è di origine batterica, ma si cercano ancora le possibili cause, anche oltre l'ipotesi della legionella. ...

Polmonite - oltre 200 casi nel Bresciano. L'assessore : 'Pensiamo sia legionella' : La Polmonite continua a spaventare la Bassa Bresciana dove si registra un aumento di casi nelle ultime ore. Superata quota 200. Mentre gli ospedali sono sempre più affollati, arrivano le prime ...

Epidemia Polmonite nel Bresciano - l'assessore : 'Pensiamo sia Legionella' : 'Abbiamo la certezza che si tratta di polmonite batterica'. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera parlando dei casi di polmonite che si stanno registrando nel Bresciano. 'Sono in ...

Emergenza Polmonite a Brescia - che cos’è la legionella e come ci si protegge : Sono arrivati a 138 gli accessi al pronto soccorso per polmonite nella Bassa Bresciana Orientale. I più colpiti sono cinque Comuni: Montichiari, Calvisano, Carpenedolo, Remedello e Acquafredda. Ma sedici casi sono stati registrati fuori dalla provincia di Brescia: ad Asola, Castiglione Delle Stiviere, Canneto, Casalmoro, Guidizzolo, Porto Mantovano, Drizzona, Casalmaggiore e Ostiano. La polmonite è causata soprattutto dalle infezioni ...

Casi di Polmonite nel Bresciano - esperto : “Legionella ‘in ballo’ - non si contrae bevendo l’acqua” : Sui Casi di polmonite nel Bresciano il Prof. Roberto Dal Negro, Responsabile del Centro Nazionale studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia respiratoria di Verona, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Personalmente, alla luce di quello che leggo sui giornali, – ha detto Dal Negro- ho la sensazione che ci sia ancora la legionella ...

Casi di Polmonite nel Bresciano - assessore : “Valutiamo anche analisi sull’aria” : In merito ai Casi di polmonite registrati in questi giorni nel Bresciano (138 accessi al pronto soccorso), “stiamo facendo tutto ciò che si può fare. Sia con l’investigazione sui campionamenti fatti per capire se il vettore sia l’acqua, sia interrogando i pazienti per capire se c’è un elemento che li accomuna e individuare la sorgente, ma lavoriamo anche in altre direzioni. anche sull’aria stiamo iniziando a pensare ...

Casi di Polmonite - virologo : il batterio della legionella è l’indiziato principale : I Casi di polmonite registrati nel Bresciano, con 138 accessi nei pronto soccorso, “hanno un indiziato numero uno ed è il batterio della legionella, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo per aver elementi certo. E’ come fare un’indagine poliziesca incastrando tutti i pezzi di un mosaico di indizi: analisi sui campioni di acqua, controlli e interviste sui soggetti malati e verifica di ciò che hanno in comune. E’ ...

Polmonite nel Bresciano - Gallera : dopo acqua analisi su aria : Segrate, Mi,, 10 set., askanews, - Sull'aumento anomalo dei casi di Polmonite nel Bresciano 'Stiamo facendo tutto ciò che si può fare' come le analisi dell'acqua potabile e 'anche sull'aria stiamo ...