Pista ciclabile unica da Calambrone a Calafuria

Bimba di cinque anni investita da un monopattino sulla Pista ciclabile a Jesolo : per lei 20 euro di multa : Una bambina di cinque anni a Jesolo è stata investita da un monopattino elettrico mentre camminava su una pista ciclabile. Era sfuggita al controllo dei genitori e si era ritrovata a passeggiare sulla pista. Alla Bimba una sanzione di 20 euro e una ferita al viso. Come riporta La Nuova di Venezia I parenti della piccola si sono immediatamente rivolti ad uno studio legale per far luce sulla controversa questione.Si dovrà stabilire ...

Raggi presenta Pista ciclabile Prenestina - pronta in due anni : Roma – Una nuova pista ciclabile di 5,7 chilometri da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti, sulla via Prenestina. Questo il progetto presentato stamani dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, dall’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo, dal presidente del V Municipio, Giovanni Boccuzzi, e dal presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano. Il progetto esecutivo, consegnato al dipartimento ...

Come l’area dell’ex Gasometro di Bari diventerà un parco verde con giochi per bimbi e Pista ciclabile : Cosa prevede il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Gasometro di Bari? Ecco Come sarà il parco urbano che sorgerà nel quartiere Libertà al posto dell'ex fabbrica, tra area giochi per i bambini e pista ciclabile, zona relax e per lo sport.Continua a leggere

Pista ciclabile da via Magri a via delle Sorgenti : via ai lavori : Al fine di consentire la realizzazione di una Pista ciclabile da via Nicola Magri a via delle Sorgenti, il Comune di Livorno ha adottato, con due

Pista ciclabile in via Circonvallazione Ortisiana : si comincia lunedi' : lunedi' 10 settembre a Modica in via Circonvallazione Ortisiana cominceranno i lavori per la realizzazione della Pista ciclabile e pedonale.

Buche e auto in sosta : in bilico il futuro della Pista ciclabile che porta a Capostrada : Pistoia, l'assessore Bartolomei: 'Il Comune valuterà se il tratto finale dopo il Ponte Europa abbia ancora senso'

La finta visita a sorpresa di Raggi ai cantieri della Pista ciclabile : Roma. “Oggi (il primo agosto, ndr) abbiamo fatto un sopralluogo a sorpresa al cantiere della ciclabile di via Nomentana, insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli", scrive la sindaca Virginia Raggi su Facebook. “Siamo partiti da Porta Pia fino ad arrivare a viale Reg

Meleo : Pista ciclabile Tuscolana riqualifica intera zona : Roma – “Sono partiti i lavori per la realizzazione della ciclabile di via Tuscolana. Un percorso di circa 2,2 chilometri, dal Quadraro a piazza di Cinecitta’, che unira’ due fermate della metro A, da Porta Furba a Subaugusta”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore capitolino alla Mobilita’, Linda Meleo. “Un intervento che vuole riqualificare un’intera zona e che ...

Pulizia della Pista ciclabile Marina di Modica Sampieri : Intervento di scerbatura e Pulizia nella pista ciclabile Marina di Modica-Sampieri da parte degli operai del settore ecologia del Libero Consorzio

Apre la Pista ciclabile sul Garda - lo spettacolo è mozzafiato. All’inaugurazione c’è anche Toninelli : “Il governo? Durerà 5 anni” : È stata inaugurata a Limone sul Garda, nel Bresciano, la nuova pista ciclopedonale a sbalzo sul Lago di Garda, considerata da molti ‘la più bella d’Europa’ se non del mondo. Si tratta dei due chilometri di un anello di 140 che costeggeranno il lago. “Il progetto mobilità dolce è quello che permette all’Italia di valorizzare il turismo” ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli presente All’inaugurazione ...

Aperto il primo tratto della Pista ciclabile sospesa sul Lago di Garda / FOTO E VIDEO : Limone sul Garda , Brescia, , 14 luglio 2018 - Aperti i primi due chilometri della "ciclopista del Garda" nel tratto compreso tra Limone e il confine trentino. Una pista ciclabile incastonata a sbalzo ...