Pisa Incidente in moto morto Andrea Nardo | stava andando a lavoro alla Piaggio

Pony express morto per 3 euro/ Pisa - incidente Maurizio Cammillini : costretto a ‘correre’ per essere assunto : Maurizio Cammillini è morto a Pisa, era un Pony express di 29 anni che secondo la famiglia veniva spinto a correre per pochi euro. Una storia tragica che avrà delle conseguenze.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:55:00 GMT)

