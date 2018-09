PIER CARLO SCAJOLA CONTRO IL CUGINO MARCO | SPORGERE QUERELA PER ASINO O SCEMUNITO

Unipol-FonSai - chiuse le indagini per aggiotaggio : Carlo Cimbri e PIER luigi Stefanini rischiano il processo : Carlo Cimbri , amministratore delegato di UnipolSai, e Pierluigi Stefanini , presidente del gruppo Unipol, rischiano il processo per aggiotaggio . Il procuratore aggiunto di Torino, Marco Gianoglio, secondo l’Adnkronos, ha notificato l’avviso di chiusura indagine dell’inchiesta per aggiotaggio con cui, da oltre tre anni, sta provando a ricostruire gli intrecci dietro alla fusione tra il gruppo assicurativo bolognese e l’ex galassia ...

È finita la pacchia. Saggio antisfascista di PIER CARLO Padoan : La nostra economia vive una situazione di elevata incertezza, non solo per come è in questo momento ma soprattutto per come si troverà domani. Tra breve. Di fronte al paese c’è più di una strada: siamo a un bivio. C’è una via di continuità, che non significa chiaramente stare fermi ma che anzi richi