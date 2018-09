Picchiata | marchiata a fuoco e abusata per mesi | arrestato il compagno

huffingtonpost

(Di martedì 11 settembre 2018) È rimasta per tre giorni in balia delviolento, subendo da quest'ultimo abusi sessuali e pestaggi continui che le hanno procurato fratture e contusioni, fino ad esseresul fianco con un forchettone. La vittima è una donna di 46 anni, il"aguzzino", 25 anni, è statodalla Polizia di Stato. L'uomo è finito in carcere su ordine della procura e il Gip ha poi convalidato il fermo.Le indagini sono partite pochi giorni fa quando in un commissariato in provincia di Caserta è giunto il referto dei medici del Pronto Soccorso che certificava le gravissime lesioni subite da una donna, consistenti in fratture a diverse costole, contusioni multiple al torace, al volto, al cuoio capelluto e al collo, ecchimosi diffuse su ogni parte del corpo nonché un'ustione di primo grado sul fianco, un vero e proprio "marchio". ...