Piazza Affari debole con bancari e Mediaset - rimbalza Atlantia. FTSE MIB -0 - 31% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ...

Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -0 - 31% - All Share -0 - 29% : Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,31% a 20.853 punti mentre l'All Share lo 0,29% a 23.114,22 punti. Tra i titoli che hanno messo a segno i maggiori ribassi nel ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Tod's : Affonda sul mercato l' azienda di calzature di lusso , che soffre con un calo del 2,11%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, si scopre che il titolo ...

Piazza Affari : mette il turbo Aeffe : Protagonista la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,00%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aeffe ...

Borse europee incolori. Piazza Affari maglia nera : Dal fronte macroeconomico c'era attesa per l'indice ZEW, che misura il sentiment dell'economia tedesca, in vertiginoso calo da aprile 2017. Il dato ha fatto segnare -10,6 punti , chiaramente ancora ...

Piazza Affari : perdite consistenti per Safilo : Affonda sul mercato il produttore di occhiali da sole e da vista , che soffre con un calo del 4,42%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

Bayer - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per Bayer , che tratta in perdita del 2,43% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Technogym : Ribasso scomposto per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che esibisce una perdita secca del 2,55% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

El.En : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per El.En , che passa di mano in perdita del 5,61%. L'andamento di El.En nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Borsa - Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib a +0 - 40% : Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,40%, mentre il Ftse All Share avanza dello 0,45%. Avvio contrastato per gli altri ...

Piazza Affari : in forte denaro IREN : Seduta decisamente positiva per l' utility emiliana , che tratta in rialzo del 2,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di IREN evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

A Piazza Affari corre Juventus : Ottima performance per la società opera nel settore del calcio professionistico , che scambia in rialzo del 2,23%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : brusca correzione per SOL : Aggressivo ribasso per SOL , che passa di mano in perdita del 2,39%. L'andamento di SOL nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari chiude in rialzo e lo spread scende sotto 235 : Soprattutto dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intenzionato a mantenere dritta la barra dei conti senza sforare il parametro tra disavanzo e Pil pur di accelerare il percorso delle riforme ...