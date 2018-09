Piazza Affari chiude in rialzo e lo spread scende sotto 235

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a quota 21.000 (11 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di raggiungere i 21.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 03:38:00 GMT)

Piazza Affari svetta in Europa guadagnando il 2%. Spread giù a 234 punti : Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Tria al rispetto dei paletti europei di bilancio da parte dell'Italia e un report di Morgan Stanley che scommette sulla rivalutazione degli asset nostrani fanno risalire i Btp, riducendo lo Spread in area 235 punti, e favoriscono bancari e utility. ...

Piazza Affari : risultato positivo per Piquadro : Punta con decisione al rialzo la performance del produttore italiano di pelletteria , con una variazione percentuale dell'1,93%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piquadro ...

Piazza Affari in forte rialzo - miglior borsa d'Europa. FTSE MIB +2 - 34% : *Rendimenti e spread dei titoli di stato italiani in netto ribasso dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, *nel fine settimana: la manovra sarà equilibrata dato che non tutto ...

Piazza Affari svetta in Europa guadagnando il 2%. Spread giù a 237 : Il Ftse Mib segna un netto rialzo , sull'onda delle rassicurazione del premier Conte, del ministro Tria e dei vicepremier sulla Legge di bilancio che rispetterà le regole. Anche per questo sta battendo in ritirata il differenziale tra Btp e Bund. Un report di Morgan Stanley valorizza l'azionario italiano. Euro debole nei confronti del dollaro...

Piazza Affari corre con le banche e Leonardo - Ftse Mib +2 - 30% : Roma, 10 set., askanews, - Piazza Affari svetta in Europa. L'indice Ftse Mib della borsa di Milano mette a segno un balzo del 2,30% mentre gli altri principali listini europei guadagnano intorno al ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Leonardo : Prepotente rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra una salita bruciante del 5,01% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Cattolica Assicurazioni : Ottima performance per la società assicurativa , che scambia in rialzo del 3,07%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Cattolica Assicurazioni mantiene ...

Piazza Affari : allunga il passo Banca Generali : Grande giornata per il gruppo Bancario , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,28%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari : senza freni Sias : Vigoroso rialzo per la holding , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

In difficoltà Cerved a Piazza Affari. HSBC taglia giudizio e tp : Teleborsa, - Sotto pressione Cerved Group, che presenta un calo del 2,27%. Gli analisti di HSBC hanno rivisto al ribasso il giudizio sul titolo a "hold" da un precedente "buy". Ridotto anche il prezzo ...

Borse stabili - Piazza Affari corre con banche e Tim. Spread giù a 236 : Il Ftse Mib segna un netto rialzo , sull'onda delle rassicurazione del premier Conte, del ministro Tria e dei vicepremier sulla Legge di bilancio che rispetterà le regole. Anche per questo sta battendo in ritirata il differenziale tra Btp e Bund. A Milano corrono le banche e sono ben richieste le azioni di Telecom, nel giorno del cda. Euro debole nei confronti del dollaro...