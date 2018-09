Piano Sud | il governo rilancia | sostegno al business innovativo

Decontribuzione - startup - Cdp e... Esclusivo : Piano di Conte per il Sud : Nell’agenda del governo si fa strada e prende forma un grande piano per il Sud. Solo annunciato, ma senza dettagli, a La Piazza di Ceglie Messapica dal pugnace e combattivo ministro per il Sud Barbara Lezzi e confermato, sempre a La Piazza, dal capo del governo Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Tasse a zero per 10 anni : il Piano - leghista - per attrarre pensionati al Sud : Oltre a contenere lo spopolamento di intere aree di queste regioni, l'arrivo dei pensionati riaccenderebbe l'economia locale grazie ai consumi di beni e servizi.

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il Piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...