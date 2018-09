Pfas | oltre 14 mila cittadini chiedono al ministro Costa valori più restrittivi

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) Sono 14.306 ichedi normare la presenza delle sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di falda, uniformandola aipiùvigenti nel mondo. Tanti sono quelli che hanno firmato la petizione “Basta” proposta da Legambiente e dal Coordinamento Acqua Libera dai, consegnata oggi aldell’Ambiente Sergio. A cinque anni dalla conferma dell’inquinamento dain Veneto, che secondo l’Arpa regionale comincia già dalla fine degli anni 70, la normativa nazionale e regionale prevede limiti insufficienti e ancora mancano limiti precisi per le matrici alimentari e per la presenza dei contaminanti in questione nei terreni. L’inquinamento interessa tre province venete: Vicenza, Verona e Padova. In particolare i 24 Comuni inseriti dalla Regione Veneto nella cosiddetta “zona rossa”. La maggior indiziata, secondo le analisi di Arpa ...