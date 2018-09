Pesa 180 chili | ma non trova una Tac adatta in tutta la Puglia | muore a 45 anni

fanpage

: Pesa 180 chili, ma non trova la Tac adatta in Puglia: muore a 45 anni - infoitsalute : Pesa 180 chili, ma non trova la Tac adatta in Puglia: muore a 45 anni - zazoomblog : Pesa 180 chili ma non trova la Tac adatta in Puglia: muore a 45 anni - #chili #trova #adatta #Puglia: #muore - reteunonetwork : Pesa 180 chili, troppo obeso per la Tac. Muore in ospedale senza poter fare l'esame -

(Di martedì 11 settembre 2018) Luca Vecchione era ricoverato presso la struttura sanitaria Santissima Annunziata di Taranto dopo una caduta in casa. Non ha potuto effettuare l’accertamento diagnostico dato dalla Tac perché inla Regione non ve ne sono adatti ad una persona del suo peso. Interrogazione di Direzione Italia al governatore Emiliano.