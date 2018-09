ilfattoquotidiano

: Perugina, lancia il bacio rosa: una rivoluzione nel mondo del cioccolato che ha già conquistato i millenials - FQMagazineit : Perugina, lancia il bacio rosa: una rivoluzione nel mondo del cioccolato che ha già conquistato i millenials - Cascavel47 : Perugina, lancia il bacio rosa: una rivoluzione nel mondo del cioccolato che ha già conquistato i millenials… - CorriereAdriati : Perugina lancia il Bacio rosa. Ecco com'è fatto, è già boom sui social network (y) segui il Corriere Adriatico e r… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Chissà cosa direbbe Luisa Spagnoli vedendo il suo “” tutto. Sì, perché lo storico cioccolatinoripieno di gianduia con nocciola al centro è diventato tuttoin una limited editionta dall’azienda in pieno stile millenial pink. Dopo aver sfilato da protagonista sulle passerelle dei più grandi stilisti e aver invaso ildel beauty con miriadi di tonalità e sfumature, oggi ilveste infatti il più romantico dei cioccolatini rendendolo ancora più glamour, proprio come piace ai nati nel nuovo millennio. Una vera e propriaper ildelvisto che la colorazione non è data da conservanti bensì dall’utilizzo di alcune speciali fave di cacao, color rubino. Undi “quarta generazione” che arriva ottant’anni dopo l’invenzione delbianco e che ha subito conquistato le ...