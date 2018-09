Perugia | denunciata una cartomante | ha incassato 4 milioni in nero in 4 anni

Oltre 4 milioni di euro in nero : denunciata cartomante a Perugia - : La "veggente" pubblicizzava la propria attività su note riviste nazionali ed emittenti televisive e gestiva società di call center che impiegavano una decina di operatori

