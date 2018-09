Periferie | l' Anci | intesa con il governo | fondi in 3 anni

Periferie : Anci - intesa con governo - fondi in tre anni : "Abbiamo una soluzione, il principio è salvo, i fondi sono tutti salvi. Nel prossimo decreto del governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio, sulla base delle ...

Fondi Periferie - Anci : “Trovato accordo col governo”. Alla Camera scontro Lega-Pd : “Marchette”. Fiano : “E loro sono ladri” : Mentre a Montecitorio il Pd fa ostruzionismo, a Palazzo Chigi il governo trova una sorta d’accordo con l’associazione dei comuni. “Abbiamo la soluzione, i Fondi per le periferie saranno stanziati nell’arco di un triennio”, esulta poco dopo 22 Antonio Decaro, Alla fine dell’incontro con i rappresentanti dell’esecutivo. Nel frattempo su quello che è uno dei principali provvedimenti contenuti nel decreto ...

Bando Periferie - i sindaci incontrano Conte. Decaro (Anci) : “Siamo pronti a interrompere relazioni” : “Siamo qui per chiedere al presidente del Consiglio di darci una mano, perché al Senato con un emendamento notturno sono stati stralciati 1,6 miliardi che servono alle periferie del nostro paese. Siamo qui per chiedere una soluzione di questo problema: se possibile, anche dilazionare i finanziamenti senza fermare i Comuni che sono più avanti”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, al suo ingresso a Palazzo ...

Bando Periferie. De Pascale - presidente ANCI ER - scrive ai parlamentari : "No al blocco dei progetti" : ... questi investimenti sono un aiuto alla crescita economica e del lavoro in diversi settori della nostra economia. Appare una scelta anche solo di puro buon senso ripristinare questi fondi. Inoltre è ...

Anci : "Furto con destrezza a Periferie" : 19.40 Sindaci sul piede di guerra sul decreto Milleproroghe. Il presidente dell'Anci, Decaro, in audizione alla Camera, parla di "furto con destrezza" e riferendosi al bando per le periferie dice: "Ci sono stati tolti dei soldi, che avevamo iniziato a spendere, con un emendamento notturno, senza alcuna concertazione". Con l'emendamento "sono saltati fondi per 1,6 miliardi che sarebbero andati a quasi 20 milioni di abitanti".Se non si pone ...

Bando Periferie - Anci : furto con destrezza a danno Comuni : Roma, 4 set., askanews, - 'Nel dl Milleproroghe, approvato in prima lettura al Senato, abbiamo trovato un'anomalia, definita furto con destrezza: furto perché ci sono stati tolti dei soldi che avevamo ...

Marcozzi e Celani - FI - : "Si sblocchino i fondi del bando Periferie. Si rischiano seri danni anche al rilancio economico delle Marche" : "Attenzione, con il blocco dei fondi del bando Periferie, il Governo, dopo il terremoto, rischia di dimenticare ancora una volta le Marche. Quei fondi, infatti, pari a circa 50 milioni di euro, ...

Uncem e Anci : "Non si sospendano le convenzioni del bando Periferie" : ... ,scuola , riqualificazione degli edifici scolastici, efficienza energetica, messa in sicurezza, cura delle aree verdi, ,inclusione sociale, cultura, sport, sicurezza del territorio. 'Lavoriamo ...

Bando Periferie - la rabbia di Carancini : «Così il governo scippa i Comuni» : Questo è un dato di fatto ma ciò che resta è il forte rischio che la nostra città, indipendentemente dalla appartenenza politica, perda una opportunità che aspettava da decenni». *** Anche l'...

Bando Periferie - Sala : Anci faccia ricorso. Raggi : soldi arriveranno - : Il sindaco di Milano attacca sul congelamento dei fondi ai Comuni , mentre la sindaca di Roma assicura: "Roma avrà i suoi 18 milioni, basta fare bene progetti". Da Livorno Nogarin , M5s, afferma: "...

Bando Periferie rinviato - Anci : 'Sblocco in Conferenza unificata' : La vicenda del Bando periferie, tutto rinviato al 2020 con il Milleproroghe, potrebbe risolversi in una Conferenza unificata: la proposta è in una lettera del presidente Anci Antonio Decaro al premier ...

Periferie - con un emendamento saltano i fondi. E l'Anci protesta : già partiti gli appalti : Esplode il caso del Piano Periferie. Varato due anni fa dai governi Renzi e Gentiloni - con 2 miliardi stanziati - il piano per riqualificare le Periferie urbane sarà parzialmente rinviato per altri ...

Bando Periferie - Anci : "Stop preoccupante" : La Spezia - «Ci preoccupa la sospensione delle convenzioni del Bando periferie, anche alla luce degli oneri sostenuti per la progettazione e per l'avvio di alcune delle opere previste». È quanto ha ...