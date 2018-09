huffingtonpost

: Perché l’Associazione Luca Coscioni possa continuare a vivere - HuffPostItalia : Perché l’Associazione Luca Coscioni possa continuare a vivere - disilluso_ : RT @nonnachicca58: 'Ottavia Piccolo fermata dalla polizia al Lido perché aveva il fazzoletto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Itali… - __E_m_i : Magari prima di sparare cazzate sulla riduzione delle pene, aspettiamo le motivazioni. Quella di oggi è una senten… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Socialista e radicale da sempre (la "doppia tessera" era molto comune negli anni Sessanta e Settanta), sono abituato alle liti interne ai "miei" due partiti, agli odi feroci, alle sciagurate scissioni.Ciò malgrado - e pur essendo al corrente dei pericoli per la sopravvivenza dell'Associazione, del cui Consiglio direttivo faccio parte da anni - sono rimasto dolorosamente colpito quando, alla fine di luglio, ho ricevuto la seguente e mail:"Caro Carlo,da quasi due anni il Partito radicale ha deciso di rompere i rapporti con l'Associazione. A tale decisione sono anche seguite comunicazioni sulla volontà di allontanare l'Associazione dalla sede storica di via Argentina 76.Convinti come siamo che alcuni comuni obiettivi con quello che continua ad essere il nostro Partito siano più forti di altre divergenze, abbiamo preferito finora...