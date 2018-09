Per ' Repubblica' italiani razzisti Ma si scorda dei reati degli immigrati

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : rimonta difficile Per le azzurre dello skeet. Repubblica Ceca da urlo : Speravamo di commentare una situazione diversa alla fine della prima giornata dello skeet femminile ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: Diana Bacosi è nona con 69/75, mentre sono un piattello indietro Chiara Cainero e Katiuscia Spada, nel gruppo delle atlete al 16° posto. Domani le ultime due serie e la finale. La campionessa olimpica in carica è ad un solo piattello dal gruppo delle cinque atlete al quarto posto a ...

Basket – Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG SuPercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...

Diretta / Italia Repubblica Ceca streaming video e tv : i convocati azzurri - orario (basket - SuPercup 2018) : Diretta Italia Repubblica Ceca, streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Supercup 2018, torneo di basket che la nostra nazionale gioca ad Amburgo tra oggi e domani(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:57:00 GMT)

Economia : Pedrollo - Confindustria - a 'la Repubblica' - misure Per la crescita o scenderemo in piazza : Roma, 03 set 09:47 - , Agenzia Nova, - In Confindustria sono arrivate parecchie telefonate di colleghi che chiedono di scendere in piazza, ma finora si è cercato un dialogo con... , Res,

Repubblica Democratica del Congo - 77 i morti Per epidemia di ebola : E' salito a 77 il numero delle vittime della nuova epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo: lo hanno reso noto fonti del Ministero della Sanità del Paese africano. In totale, i casi ...

Trump - audio rubato : violenze se Repubblicani Perdono voto di midterm - : La dichiarazione emerge da una registrazione audio, durante un incontro a porte chiuse tra il presidente, pastori evangelici e leader cristiani. Polemiche per l'intervento del tycoon accusato di ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : Italia-Repubblica Ceca 4-3 - ottimo esordio Per gli Azzurri : ottimo esordio per la Nazionale italiana maschile di Hockey prato nell’Open di Gniezno (Polonia), manifestazione che rientra nelle Hockey Series, competizione lanciata questa stagione dalla Federazione Internazionale e funzionale anche in ottica olimpica. L’Italia (n.37 del mondo) si è imposta 4-3 contro la Repubblica Ceca (n.28 del ranking) mettendo in mostra una prova di grande autorità. Azzurri che hanno iniziato nel migliore dei ...

E Salvini sta Per prendersi l'Italia - mentre la Seconda Repubblica collassa : Come? Puntando sui temi del lavoro, dell'economia, quelli che stanno più a cuore dell'elettorato più autenticamente 'rosso'. Quanto all'immigrazione, avallo a Salvini con distinguo. In fondo, i temi ...

Calenda al viaggio in Italia Per il suo Fronte repubblicano : Calenda ormai ha deciso. Un tweet dopo l'altro si è convinto che per il suo Fronte repubblicano vale la pena, anche, di fare un viaggio in Italia per vedere l'effetto che fa. Spinto - secondo quanto raccontano persone a lui vicine - da sinistra, da esponenti del Pd, ma anche da destra, da forzisti convinti che con Salvini in futuro non ci sia più niente da fare.In settembre partirà. sembra, a metà del mese. Calenda ...

In Repubblica Ceca i sovranisti dimenticano Perfino la Primavera di Praga : L’arte del sovranismo si fonda sulla capacità di creare dicotomie. Noi contro loro. Nazione contro comunità internazionale. Tradizione contro cambiamento. Per i sovranisti l’Unione europea è un nemico, non riconoscono nei valori comunitari dei sentimenti condivisi e tendono spesso a guardare con ben

In Repubblica Ceca - l’invasione della Cecoslovacchia è ancora un nervo scoPerto : Il presidente Milos Zeman, noto filorusso, non ha partecipato alla cerimonia che ne ricordava i 50 anni, e la tv di stato ha trasmesso il discorso del presidente slovacco The post In Repubblica Ceca, l’invasione della Cecoslovacchia è ancora un nervo scoperto appeared first on Il Post.

Bosnia-Serbia : presidente Repubblica Srpska Dodik - è tempo Per i serbi di definire obiettivi nazionali : Belgrado, 18 ago 17:01 - , Agenzia Nova, - È giunto il momento che la serbia presenti un chiaro programma di politica nazionale e statale. Lo ha detto il presidente della Repubblica... , Seb,

Renzo Piano alla Repubblica : ""I ponti non crollano Per fatalità. Nessuno dunque venga a dirci questo" : Non è certo colpa della casualità né della topografia della fragile Genova. Io non so cos'è accaduto, posso dire però che non credo al fatalismo che considera incontrollabile l'anarchia della natura, dei fulmini e della pioggia. I ponti non crollano per fatalità. Nessuno dunque venga a dirci che è stata la fatalità". Lo afferma l'architetto genovese Renzo Piano, senatore a vita, in ...