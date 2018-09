Per Papa Francesco c' è il demonio dietro al caso Viganò | di questi tempi ce l' ha coi

Palermo : attesi 5mila giovani a piazza Politeama Per il Papa : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Un vero e proprio happening di festa e di gioia. Sono 5mila i giovani attesi a piazza Politeama, a Palermo, sabato per l'ultimo appuntamento della visita pastorale del Papa in occasione del XXV anniversario del martirio del Beato don Pino Puglisi per mano mafiosa. Arri

Don Biancalani scrive al Papa : 'Troppi insulti Per accoglienza profughi' : Don Massimo Biancalani, il sacerdote pistoiese balzato agli onori della cronaca per l'accoglienza dei profughi, non ci sta a ricevere insulti sui social e per questo motivo ha deciso di scrivere a Papa Francesco. Da tempo, il religioso è impegnato sul territorio nell'accoglienza dei profughi attraverso la collaborazione del Comitato parrocchiale di Vicofaro e Ramini. Nell'introduzione della missiva, il sacerdote si è rivolto a Papa Francesco ...

Bottiglie - lattine e bastoni Per i selfie al bando : ecco il piano sicurezza Per il Papa : Approfondimenti Palermo in fermento per Papa Francesco: palco in costruzione e 500 pullman prenotati 5 settembre 2018 Papa Francesco a Palermo, mezza città chiude al traffico: 'Usate i mezzi pubblici' ...

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli / Convivenza in atto Per la coppia e ritorno in tv Per l'ex re dei paparazzi : Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli stanno davvero insieme e fanno sul serio. La coppia sta già convivendo: ecco tutte le novità sull'ex re dei paparazzi...(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)

GABRIELE CORSI/ "Sono un papà iPerprotettivo - ho paura che mia figlia…" (La vita in diretta) : Ospite a La vita in diretta, GABRIELE CORSI si lascia andare a confidenze private. Francesca Fialdini gli strappa di bocca una dichiarazione d'amore: "Devo tutto a mia moglie".(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Germania - nessun caso Sané : l'attaccante ha lasciato il ritiro Perché è diventato papà : Dopo aver abbandonato il ritiro della Germania all'indomani dello 0-0 in Nations League contro i campioni del mondo della Francia, i media tedeschi si sono interrogati sul misterioso rientro ...

George Papadopoulos - ex consigliere di Trump - è stato condannato a 14 giorni di carcere Per aver mentito all’FBI sulla Russia : George Papadopoulos, ex consigliere del presidente americano Donald Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI durante le indagini sulle ingerenze russe nelle ultime elezioni presidenziali americane. La pena è molto contenuta perché da diversi The post George Papadopoulos, ex consigliere di Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia appeared first on Il Post.

PAPA FRANCESCO/ Gli affari non vivono di zeri - ma di un cuore aPerto all'altro : PAPA FRANCESCO ha rilasciato una lunga intervista al Sole 24Ore. L'ordine economico auspicato dal PAPA non si fonda sul profitto ma sul cuore aperto.

«Ho lasciato il lavoro fisso Per fare il papà a tempo pieno : lo rifarei mille volte» : Congedo, prima e dopo il partoPrepararsi ai cambiamentiGestire i timoriDedicarsi a se stesseCura le relazioniCoinvolgere gradualmente il papàPuntare sull'intimitàL'adozioneSolo tu sai quando è ora di tornare al lavoroL'importanza del papàDue per unoSe sei una libera professionistaLa fine del congedoLui è sereno se lo sei anche tuLa qualità del tempo che passi con luiLa carriera è importante ma, per un numero sempre maggiore di uomini, la ...

Shakira - commozione al concerto Per il compleanno del papà : Dolcissimo fuoriprogramma al concerto di Shakira a San Jose, in California. La cantante colombiana ha interrotto la scaletta per intonare 'Happy birthday to you' e dedicarla al padre...

Papa : la Persona non è più al centro dell'economia che 'pensa solo a far soldi' : E poiché una sana economia 'non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico', il significato dell'azienda 'si allarga' e fa comprendere che '...

Robbie Williams papà a sorpresa Per la terza volta (tramite surrogata) : Robbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie ...

Papa Francesco al 'Sole 24 Ore' : lavoro e genio creativo Per porre le basi di un "nuovo ordine economico" : Parla di lavoro , economia , e ancora di migranti e dell' Europa che ha bisogno di speranza e futuro. Nell'intervista in esclusiva a " Il Sole 24 Ore ", la prima mai concessa a un giornale economico e finanziario, Papa ...

L'ammonimento del Papa : "Lavoro e genio creativo Per un nuovo ordine economico" : Attribuire un peso maggiore all'economia reale sarebbe, oggi come oggi, un atto necessario. 'I soldi, quelli veri - ha continuato l'ex arcivescovo di Buenos Aires - si fanno con il lavoro. È il ...