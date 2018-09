: #Salvini: 'Quota 100? Ho chiesto sia a 62 anni'. E aggiunge: 'Dalla pace fiscale 20 miliardi di euro' #fisco… - Agenzia_Ansa : #Salvini: 'Quota 100? Ho chiesto sia a 62 anni'. E aggiunge: 'Dalla pace fiscale 20 miliardi di euro' #fisco… - SkyTG24 : Pensioni, #Salvini: “Quota 100? Ho chiesto sia massimo a 62 anni” - LegaSalvini : #Salvini: “Sulle pensioni pensiamo a quota 100 con massimo 62 anni di età” -

Rilancia la"100" per leil vice premier e ministro dell'Interno, ma considera i 64di età anagrafica un paletto troppo elevato. "Ho chiesto al massimo 62", ha detto a 'Porta a Porta'. "Nessun compromesso": soglia senza vincoli per superare la legge Fornero. Per l'Inps i pensionati salirebbero a 750mila persone e questo costerebbe fino a 20 mld l'anno. Con un minimo di 64l'onere scenderebbe a 18 mld e 16 mld con soglia 65. Con la legge attuale: 8 mld l'anno e 4 mld nel primo anno di applicazione.(Di martedì 11 settembre 2018)