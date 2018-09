Pensioni - su quota "100" di Salvini con 62 anni il nodo risorse : Roma, 11 set., askanews, - Il vice premier Matteo Salvini rilancia quota "100" per le Pensioni ma considera i 64 anni di età anagrafica un paletto troppo elevato. "quota 100 con 64 anni? No, è ...

Pensioni - Salvini : “Via la Fornero. Ok quota 100 - ma da 62 anni”. E sulla Rai : “Con Berlusconi c’è possibilità d’accordo” : Superamento della legge Fornero con la “quota 100” e il limite dei 62 anni. Poi l’apertura, di nuovo, a Silvio Berlusconi con cui ha garantito parlerà nelle prossime ore e con cui intende trovare un accordo anche sulla Rai e sul nome di Marcello Foa. Matteo Salvini, intervistato a Porta a porta, ha parlato dei prossimi impegni dell’esecutivo e degli interventi che inseriranno nella prossima legge di Bilancio. “Gli ...

Salvini e le Pensioni 'Quota cento a 62 anni'. In arrivo i decreti su migranti e sicurezza. Venti miliardi dal condono : 'Lo Stato incasserà almeno 20 miliardi di euro dalla pace fiscale e non tre come ha detto Tria, ma si sa che il ruolo del ministro dell'Economia è quello di mediare, frenare…', dice. A poche ...

Salvini : «Per le Pensioni quota 100 a 62 anni». E annuncia il taglio del contributo per i migranti : In pensione a quota 100, ma a 62 anni di età. Lo annuncia a «Porta a Porta» il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la promessa in campagna elettorale di superare la legge Fornero. «Gli ...

Pensioni - la proposta di Matteo Salvini : “Quota 100 con massimo 62 anni di età” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega le indicazioni fornite ai tecnici in tema di Pensioni. L'ipotesi è quella di realizzare quota 100 (o i 41 anni e mezzo di contributi) ma con una età minima per andare in pensione più bassa dei 64 anni: "È un limite troppo alto, io ho chiesto al massimo 62 anni".--Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta spiega la sua proposta in tema di Pensioni e ciò che ha chiesto ...

SALVINI E LE Pensioni : “QUOTA 100 A 62 ANNI”/ Ultime notizie : “In arrivo decreti su migranti e sicurezza” : SALVINI “PENSIONI a quota 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:49:00 GMT)

Salvini e le Pensioni 'Quota cento a 62 anni'. In arrivo i decreti su migranti e sicurezza : Dopo aver promesso di cancellare la legge Fornero in campagna elettorale, adesso Salvini dà la sua ricetta per la pensione, che prevede un'età più bassa per il ritiro dal lavoro: 'Quota 100 con 64 ...

Salvini - da pace fiscale più di 20 mld; per Pensioni quota 100 con limite a 62 anni : 'La pace fiscale è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia. Non è un regalo, è per gente disperata che per riavere il conto corrente correrebbe ...

RIFORMA Pensioni 2018/ La novità oltre Quota 100 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. oltre Quota 100 si studia una legge sul modello portoghese. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 settembre. Sembra esserci una novità sul fronte della RIFORMA delle PENSIONI, che va al di là della Quota 100 di cui tanto si parla in questi giorni. Il Corriere della Sera spiega infatti che Fratelli d’Italia presenterà oggi una proposta di legge per far sì che ci sia un ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 non risolve il problema degli esodati (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 non risolve il problema degli esodati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 settembre(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:21:00 GMT)

Pensioni : Quota 100 a partire dai 64 anni e sconti per i precoci secondo esperto Lega : "In pensione con il meccanismo di Quota 100, ma a partire dai 64 anni di età anagrafica", a spiegarlo è l'esperto di previdenza della Lega Alberto Brambilla. secondo l'economista, infatti, Quota 100 sarà una misura utile per garantire una maggiore flessibilità in uscita ma nello stesso tempo dovranno essere riconosciuti alcuni sconti alle lavoratrici e alla categoria dei lavoratori precoci. Stando quanto riportato da "Panorama", il consulente ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Di Maio : terremo conto di chi ha 41 anni di contributi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Di Maio: terremo conto di chi ha 41 anni di contributi. Tutte le novità e le news sui temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:16:00 GMT)