Pensioni | la proposta di Matteo Salvini | “Quota 100 con massimo 62 anni di età”

Riforma Pensioni 2018/ La proposta di Fratelli d'Italia tra stranieri e Sud (ultime notizie) : Riforma pensioni ultime notizie. La proposta di Fratelli d'Italia tra stranieri e Sud. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 settembre(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni alte - proposta della LegaAllo studio un taglio temporaneo : La Lega cerca una soluzione sul taglio delle Pensioni alte, misura fortemente voluta da Di Maio, che sta suscitando numerose polemiche all'interno della maggioranza. In particolare, a dividere è stata la proposta di Alberto Brambilla, storico esperto previdenziale della Lega Segui su affaritaliani.it

“Ecco la nostra legge sulle Pensioni d’oro” - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle pensioni d’oro c’è una proposta di legge della maggioranza depositata in Parlamento, già oggetto di tantissime critiche, e soprattutto c’è l’intenzione dei 5 Stelle di procedere nonostante i dissidi con la Lega. «Per quelli che ancora fanno finta di non aver capito com...

"Ecco la nostra legge sulle Pensioni d'oro" - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : Il M5S: 'Taglio sopra i 4 mila euro'. I sindacalisti Uil: 'Se abolite l'Ape social c'è chi lavorerà 4 anni in più' La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Taglio assegni d’oro - la proposta M5s : “welfare sociale più equo” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: Taglio PENSIONI d'oro, la proposta M5s e il "disegnino" di Di Maio “welfare sociale più equo”. Tutte le novità sulla legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 05:57:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Furlan (Cisl) : “vanno riviste - manca proposta chiara del Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su legge Fornero e temi previdenziali: Furlan (Cisl), "Pensioni vanno riviste, manca progetto serio del Governo". Tutte le novità(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:51:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Cisl : “Vanno riviste - ma vogliamo proposta chiara” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie. Il presidente del Cnel, Tiziano Treu: “Quelle anticipate vanno cancellate, sono un'ingiustizia”. Cisl Fnp chiede tavolo di confronto col governo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:10:00 GMT)

CISL - Annamaria Furlan su Pensioni : Vanno riviste ma aspettiamo proposta chiara : Teleborsa, - "C'è un Governo formato da M5S e Lega da cui attendiamo notizie sulla finanziaria. In questo Paese si sta parlando di tutto meno che dell'aspetto fondamentale che è la crescita e con essa ...

Riforma Pensioni : nuova proposta della Lega per evitare i tagli : È ancora aperta la battaglie del Movimento 5 Stelle per i tagli alle cosiddette pensioni d'oro, [VIDEO] ovvero quei trattamenti che superano gli quattro mila euro netti al mese. Come affermato dallo stesso vicepremier pentastellato, infatti, i tagli degli assegni d'oro devono essere effettuati per rialzare le pensioni minime a 780 euro mensili. Cosa che desta una netta contrarieta' della Lega visto che, stando al dossier redatto dal consigliere ...

Riforma Pensioni 2018/ La proposta di Salvini che piace all'Elba (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La proposta di Salvini che piace all'Elba. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 agosto(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Proposta Salvini - chiesto un approfondimento (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Proposta Salvini, chiesto un approfondimento. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 agosto(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Donne più penalizzate dalla proposta Lega-M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Donne più penalizzate dalla proposta Lega-M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 agosto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:07:00 GMT)

Taglio delle Pensioni d’oro - l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo : “Un pasticcio - esporrà a ricorsi fondati” : In un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha criticato la proposta per la riduzione delle pensioni d'oro avanzata dal governo Lega-M5S e spiegato che "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi. Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di ...

RIFORMA Pensioni 2018/ La fregatura per le donne con la proposta Lega-M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 13 agosto. Le conseguenze della proposta Lega-M5s sugli assegni esistenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 05:56:00 GMT)