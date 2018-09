Pensioni e reddito di cittadinanza in avvio nella Manovra 2019

Pensioni e LdB2019 : nervi tesi su quota 100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 11 settembre 2018 vedono prore le tensioni interne alla maggioranza sui provvedimenti da approvare con la prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. È in particolare l'esperto previdenziale d'area leghista Alberto Brambilla ad esprimere le proprie perplessita' circa la possibilita' di avviare delle Pensioni di cittadinanza non coperte da una storia contributiva. Nel frattempo i sindacati tornano a chiedere ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : polemiche su Q100 - reddito di cittadinanza e vitalizi : Le ultime novita' sulle pensioni flessibili ad oggi 9 settembre vedono tornare a crescere la tensione nella maggioranza sull'ordine di priorita' dei provvedimenti da inserire all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO]. La principale discussione verte tra il lancio del reddito e delle pensioni di cittadinanza contro il superamento della rigidita' previdenziale. Nel frattempo si accende anche lo scontro sul taglio ai vitalizi, mentre gli ex ...

Pensioni - reddito di cittadinanza e flat tax : su cosa tratteranno "a oltranza" Lega e M5S : reddito di cittadinanza e flat tax "sono prioritari, si partirà con meccanismi graduali" assicura Conte. Capitolo Pensioni...

Iva - Ires - reddito e Pensioni : 10 miliardi per i 4 cantieri della manovra I progetti : Mentre Lega e M5S, ciascuno per proprio conto, continuano a studiare e sfornare proposte, gli spazi di manovra del governo, inesorabilmente, si riducono. Intanto la Ue chiede, oltre alla riduzione del debito, un calo del deficit strutturale

Riforma Pensioni e LdiB2019 - Governo al lavoro su Q100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 6 settembre 2018 vedono il Governo al lavoro sull'inserimento dei nuovi provvedimenti di Riforma all'interno della nuova legge di bilancio. Si parla in particolare di superamento della legge Fornero e di avvio del reddito di cittadinanza, due misure che però potrebbero partire inizialmente nel 2019 ed essere portate ad effettivo compimento nel corso della legislatura. Nel frattempo emergono però nuove ...

Pensioni - si taglia subito Reddito di cittadinanza e flat tax sono solo micro : È il male minore dal punto di vista politico. Ma la soluzione al rebus bilancio, così come l'hanno pensata governo e maggioranza, piacerà poco ai pensionati senza dare certezze sulle coperture.Ieri il primo vero vertice sulla legge, con il premier Conte e i due vice Di Maio e Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.--Luigi Di Maio si è convinto ...

Manovra - si inizia da Pensioni e reddito di cittadinanza. Flat Tax - verso la terza aliquota? : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Pensioni e LdB2019 : sì al reddito di cittadinanza - ma la priorità resta la Fornero : Le ultime dichiarazioni in arrivo sulle Pensioni mettono in evidenza il ritorno del tema al centro del dibattito politico e soprattutto l'inserimento di nuovi provvedimenti al riguardo all'interno della prossima legge di bilancio 2019. Una eventualita' che nelle ultime settimane non poteva comunque essere data per scontata, viste le difficolta' inerenti la tenuta dei conti ed il finanziamento del debito pubblico sui mercati. Dal Ministro ...

Manovra - Salvini conferma : "Subito giù le tasse - riforma Pensioni e reddito cittadinanza" : Matteo Salvini assicura: "Nella Manovra ci sarà, nel rispetto di tutti i vincoli, l'avvio della riduzione delle tasse, l'avvio dello "smontamento" della legge Fornero e l'avvio del reddito di ...

Pensioni e reddito di cittadinanza : vertice del Governo sulla Manovra : A Palazzo Chigi, nelle stanze del Governo, è in corso il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio (presenti anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, quello dell’Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Europei, Paolo Savona). Da definire ci sono i punti centrali da inserire nella prossima Legge di bilancio, quella che svelerà le carte di questo Governo lega stellato del ...

Matteo Salvini : “Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra - ma la priorità per noi sono le Pensioni” : "La priorità resta la legge Fornero, che è una legge palesemente sbagliata. Arrivare a quota 100 e mandare in pensione chi se lo è meritato. Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra, quella di ieri era una riunione dei temi economici della Lega: il reddito di cittadinanza è una battaglia dei Cinquestelle, non metto becco nei temi altrui", ha dichiarato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando della legge di bilancio.--Dopo il ...

“Riforma Pensioni - flat tax e reddito di cittadinanza sono irrealizzabili” : batosta sul Governo : Carlo Cottarelli ha commentato sul Corriere della Sera le principali promesse del Governo Lega-M5s: “Non ce le possiamo...

Tasse - Pensioni e reddito di cittadinaza : il governo balla sul tetto del 3% : Sforare il tetto del 3% oppure arrivarci poco prima. È questo il grosso dilemma del governo gialloverde. Perché da una parte i Cinque Stelle vorrebbero sfidare l'Unione europea e superare i vincoli imposti sul debito, dall'altra la Lega è fermamente convinta che si possa attuare tutte le riforme promesse in campagna elettorale senza spingersi oltre. Il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a 24Mattino su Radio 24, ci ha tenuto a mettere in ...

Cottarelli : “Flat tax - reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni? Costano 75 miliardi - non ce li possiamo permettere” : Una legge di bilancio comprendente tutte le promesse del governo Lega-M5S, dalla Flat Tax al reddito di cittadinanza passando per la revisione della legge Fornero? Costerebbe circa 75 miliardi di euro, stando ai calcoli del professor Carlo Cottarelli, già commissario alla spending review e ora direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici alla Cattolica di Milano.Continua a leggere