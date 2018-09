Blastingnews

: @ValerioMinnella Sono un militante sindacale vecchio stampo, per cui lo straordinario è un male da combattere. - maurovanetti : @ValerioMinnella Sono un militante sindacale vecchio stampo, per cui lo straordinario è un male da combattere. - sadefenza : Pd, un vecchio militante esorta Martina: ‘Caccia via Renzi, non lo reggo più’ -

(Di martedì 11 settembre 2018) Si è conclusa ufficialmente la Festa dell’Unita' VIDEO 2018, organizzata dal Partito Democratico nella citta' di Ravenna, storica roccaforte della sinistra che fu. A pronunciare il discorso di chiusura, ovviamente, è stato il segretario in carica, anche se solo ‘reggente’, Maurizio, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Peccato che l’unico dirigente vip del Nazareno presente in platea fosse il presidente Matteo Orfini e che diversi militanti, come dimostra il video qui sotto, non fossero assolutamente felici della persistente influenza di Matteosul partito. Ex segretario del quale qualcuno vorrebbe addirittura la cacciata. Il discorso die la rabbia dei militanti antiani Quello diè stato un accorato discorso, cominciato con un appello alle varie correnti Pd VIDEO a sotterrare l’ascia di guerra per cominciare a “volerci ...