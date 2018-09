Pd | Matteo Renzi | ' Mi vergogno del governo che c' è | non del nostro'

Matteo Renzi silura il Governo : “La Lega ha rubato e Di Maio riduce i posti di lavoro!” : Opposizione dura a questo Governo di cialtroni. Hanno rubato 49 milioni e fanno finta di niente i 5 stelle sono banda di scappati di casa Anche a Milano ottiene un’ovazione. “Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me”, ha detto ieri. E in effetti il ritorno sulla scena di Matteo Renzi non potrebbe essere più esplicito. Ravenna, Bologna, Firenze. Parla dal palco di ogni festa dell’Unità e stasera è a Milano. I toni ...

La sorte segnata del Pd se continua ad affidarsi a Matteo Renzi : L'ex segretario si chiama fuori dalla corsa alla leadership ma continua a dettare l'agenda di un partito che non sa affrontare le sfide del nuovo corso politico europeo

Matteo Renzi dà del cavernicolo a Matteo Salvini : 'Ci riporta all'età della clava' : E mentre Matteo Renzi sostiene che con Salvini 'l'Italia offre al mondo l'immagine di un Paese da età della pietra e della clava', l'ultimo ritrovato 'antifascista e antirazzista' è un sito web nato ...

Matteo Renzi insulta definendo Salvini “Ladro” e Toninelli un “Bugiardo” : Matteo Renzi la spara pesante su Salvini e Toninelli, definedo il governo “Ladro e Bugiardo” “Abbiamo un governo di ladri, perché la Lega ha rubato soldi degli italiani, e di bugiardi, perché il ministro Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani”. È questo il duro attacco di Matteo Renzi nei confronti dell’esecutivo formato proprio da Carroccio e Movimento 5 Stelle. L’ex primo ministro, intervenuto durante una trasmissione ...

Lilli Gruber massacra Matteo Renzi : 'Per conservare il potere servono intelligenza politica e mente lucida' : Una volta conquistato, il potere per essere conservato richiede intelligenza politica , capacità di scelta dei collaboratori migliori, mente lucida al riparo dall'ingordigia'. Doti che per la Gruber, ...

Matteo Renzi : "Al governo sono ladri e bugiardi" : "La Lega ha rubato 49 milioni agli italiani e Toninelli sta dicendo bugie tutti i giorni. E il problema è sempre il Pd"

Matteo Renzi : “Abbiamo un governo fatto di ladri e bugiardi - ma il problema è sempre il Pd” : Renzi attacca nuovamente il governo: "Abbiamo un governo fatto di ladri, perché la Lega ha rubato i soldi degli italiani, e di bugiardi, perché Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani. Il ministro o è bugiardo o è colluso. E di fronte a questo governo di ladri e bugiardi il problema è sempre il Pd...".Continua a leggere

Matteo Renzi sbarca in Tv : Un politico come lui non avrà problemi a recitare : Deluso dal mondo della politica, si dà alla Tv. L'ex presidente del Consiglio - oggi senatore - Matteo Renzi, lasciata la guida del Partito democratico, dopo la delusione per le elezioni di marzo, sfrutta il

Giancarlo Giorgetti annulla la partecipazione alla Festa de l'Unità dopo gli insulti di Matteo Renzi : Sbracava prima, quando aveva il 41% dei voti, e sbraca oggi che il suo partito vale un soldo di cacio. Matteo Renzi non s'è ancora arreso all'idea di essere un semplice senatore: a non essere più ...

Matteo Renzi attacca il governo : 'Ladri e bugiardi - Salvini ha rubato soldi ai cittadini e Toninelli mente' : Attacco durissimo di Matteo Renzi al governo giallo-verde. Ospite di Agorà , su Raitre , l'ex premier ha definito questo un esecutivo di 'Ladri e bugiardi', 'perché la Lega di Matteo Salvini ha rubato ...

Governo - Matteo Renzi accusa : 'Sono ladri e bugiardi' : "Abbiamo un Governo di ladri, perché la Lega ha rubato i soldi degli italiani, e di bugiardi, perché Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani". Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore Pd, in ...

Matteo Renzi - il perdente di successo - si prende la platea e sferza i vertici nazionali del Pd : Un discorso-sfida da novello Prometeo che si pone al centro del mondo. Un discorso-show ancora una volta da uomo solo al comando, di quelli a cui ci aveva abituati quando era a Palazzo Chigi. Anche ...

Matteo Renzi : “Un governo di scappati di casa. Salvini ha molto consenso? La ruota gira” : Intervenendo alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, non risparmia attacchi al governo Lega-M5S: "Un governo che ha una classe dirigente di 'scappati di casa'. Salvini dice 'i sondaggi stanno con me!' Ma la ruota gira, io sono un esperto del settore".Continua a leggere

Matteo Renzi - la crisi di nervi dell'ex segretario contro Lotti : come umilia l'amico : È nella pancia del Partito democratico in Toscana che si stanno consumando gli scontri più feroci e fino a poco tempo fa impensabili. L'ultimo è scoppiato tra Matteo Renzi e Luca Lotti , un tempo ...