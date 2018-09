Parigi | furto all’Hotel Ritz | rubati 800mila euro in gioielli a una principessa saudita

Maxi furto al Ritz di Parigi : rubati gioieilli da 800mila euro a principessa saudita : Un altro "colpo gobbo" all'hotel Ritz di Parigi. Una principessa saudita - di cui non è stata svelata l'identità - ha denunciato la scomparsa dei suoi gioielli dalla suite del celebre albergo sulla Place Vendome. I ladri si sono impossessati di preziosi del valore stimato di ben 800mila euro che non erano stati riposti in cassaforte, ma lasciati incustoditi nelle stanze affittate per oltre mille euro a notte. Sul posto non sono stati trovati ...

Parigi - furto gioielli da Hotel Ritz : 6.19 gioielli per un valore di 800.000 euro sono stati rubati venerdì scorso all' Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale francese, a Place Vendome. Secondo i media locali i gioielli appartenevano a una principessa saudita che aveva lasciato tutto nella sua suite, senza metterli in custodia nella cassaforte del noto albergo Parigino, riaperto da poco dopo un lungo restauro Nella stanza nessuna traccia di effrazione. La principessa ha ...

Parigi - principessa saudita denuncia furto di gioielli all'hotel Ritz - : I preziosi, per un valore complessivo di 800mila euro, sottratti dalla suite nella centralissima Place Vendôme. È il secondo colpo del 2018 all'albergo della prestigiosa catena